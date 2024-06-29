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Ayhan Bora Kaplan örgütü dosyası tamamlandı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası olan sanık Serdar Sertçelik ile polis şefi Şevket Demircan'ın ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından başlayan soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve aynı şubede görevli Ufuk Gültekin'in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Türkiye'ye iadesi beklenen Sertçelik'in dosyası ise ayrıldı.

Haber Giriş : 29 Haziran 2024 21:13, Son Güncelleme : 29 Haziran 2024 21:14
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Ayhan Bora Kaplan örgütü dosyası tamamlandı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası olan gizli tanık Serdar Sertçelik ile polis şefi Şevket Demircan'ın ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından başlayan soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamalandı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner hakkında 'Görevi kötüye kullanma', 'Göreve ilişkin sırrın açıklanması' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından iddianame düzenlendi.

EMNİYET GÖREVLİLERİNE DAVA

Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, Murat Çelik, Şevket Demircan, Ufuk Gültekin, Metehan İlkyaz ve Gökhan Karaca hakkında 'Görevi kötüye kullanma', 'Göreve ilişkin sırrın açıklanması', 'Tanığı etkilemeye teşebbüs' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından ceza istendi. Sivil şüpheliler Nurullah Özgür Kopuk'un 'Tanığı etkilemeye teşebbüs' suçundan, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk, Ramazan Kubat ve Erdoğan Sertçelik'in 'Suçluyu kayırma' suçundan cezalandırılması istendi.

'SUÇ İÇİN ANLAŞMA' SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Öte yandan şüphelilere atılı 'Suç için anlaşma' suçu yönünden Başsavcılık tarafından tefrik kararı verilerek ayrı bir dosya üzerinden soruşturmanın yürütülmesine karar verildi.

SERTÇELİK'İN DOSYASI AYRILDI

Macaristan'da yakalanarak tutuklanan ve Türkiye'ye iadesi beklenen firari Serdar Sertçelik hakkında ana dosyadan ayrılmasına karar verilerek, 'Yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs', 'Gizliliğin ihlali' ve 'Suç için anlaşma' suçlarından ayrı bir soruşturma yürütülmesine karar verildi.

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