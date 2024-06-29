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İlk çeyrek finalist Murat Yakın'lı İsviçre

- Son 16 turunda İtalya'yı 2-0 yenen İsviçre, çeyrek finale yükseldi - İsviçre, çeyrek finalde İngiltere-Slovakya maçının galibiyle eşleşecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2024 21:07, Son Güncelleme : 29 Haziran 2024 21:16
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İlk çeyrek finalist Murat Yakın'lı İsviçre

BERLİN (AA) - 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda İsviçre, İtalya'yı 2-0 yenerek ilk çeyrek finalist oldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında İsviçre, büyük ölçüde oyunu kontrol etti. İsviçreliler, yüzde 70'leri aşan topla oynama yüzdesiyle İtalya kalesinde tehlikeli ataklar geliştirdi. İlk ciddi pozisyonda Embolo, 24. dakikada karşı karşıya kaldığı kaleci Donnarumma'yı geçemedi. Aradığı golü 37. dakikada Freuler ile bulan İsviçre, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Eski görkemli günlerinden uzak bir görüntü çizen son şampiyon İtalya, ilk yarıda rakip kalede fazla gözükmedi ve isabetli şut çekemedi.

İkinci devreye golle başlayan İsviçre, 46. dakikada rakip fileleri havalandıran Vargas ile farkı ikiye çıkardı. İlk isabetli şutunu 73. dakikada atabilen İtalya, Schar'ın ters kafa vuruşu ile Scamacca'nın şutunda iki kez direğe takıldı. Kalan bölümde bunaltıcı bir baskı kuramayan İtalya karşısında skoru koruyan İsviçre, 2-0 galip gelerek son 8 takım arasına kaldı.


- Vargas maçın oyuncusu

İsviçre'de Ruben Vargas, sergilediği performansla maçın oyuncusu seçildi.

Vargas, bir gol ve bir asistle yıldızlaşarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.


- İngiltere-Slovakya maçının galibini bekliyor

İsviçre, çeyrek finalde İngiltere-Slovakya müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

İngiltere-Slovakya mücadelesi, yarın TSİ 19.00'da Gelsenkirchen'deki AufSchalke Arena'da oynanacak.

Rakibini bekleyen İsviçre, çeyrek final maçına 6 Temmuz'da çıkacak.


- İsviçre art arda ikinci kez çeyrek finalde

Teknik direktörlüğünü Murat Yakın'ın yaptığı İsviçre Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci defa çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.

Turnuvaya 6. kez katılan İsviçre, EURO 2020'den sonra ikinci kez çeyrek final bileti aldı.

EURO 1996, 2004 ve 2008'e gruplarda veda eden İsviçre, EURO 2016'da ise son 16 turunda elendi.


- İtalya çeyrek finali göremedi

Son şampiyon İtalya, EURO 2024'e son 16 turunda havlu attı.

Önceki 4 turnuvada en az çeyrek final gören İtalyanlar, bu kez hayal kırıklığı yaşadı.

"Gök Mavililer", EURO 2008 ve 2016'da çeyrek final, EURO 2012'de final ve son olarak da EURO 2020'de şampiyonluğa ulaşmıştı.


- İsviçre, İtalya'ya karşı 31 yıl sonra kazandı

İsviçre, 31 yıl sonra İtalya'yı mağlup etmeyi başardı.

Rakibine karşı bir önceki galibiyetini 1993'te oynanan 1994 FIFA Dünya Kupası elemelerinde 1-0'lık skorla alan İsviçre, EURO 2024 son 16 turunda da 2-0 kazanmayı bildi.

Bu sonuçla İsviçre, İtalya karşısında 11 maç sonra galip gelmiş oldu.

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