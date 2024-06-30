Yurt dışı harcına zam rafa kalkıyor!

Yurt dışı çıkış harcının artırılmasına yönelik kamuoyunda yapılan tartışmalar sürerken, AK Parti içinde de bu düzenlemeye itirazlar geliyor.

AK PARTİ İÇİNDE İTİRAZ EDENLER VAR



AK Parti'nin Meclis kapanmadan kanunlaştırmayı planladığı yeni vergi paketinde en çok tartışma konusu olan yurt dışı çıkış harcının artırılması ile ilgili olarak farklı alternatifler gündeme geldi. Parti içinde harcın artırılmasına itiraz edenler oldu.

ÖĞRENCİLER, TÜCCARLAR... MUAF TUTULACAKLAR



Grup yönetimi ve ilgili bakanlıkların katıldığı toplantılarda konu yeniden masaya yatırıldı. Yurt dışı harç miktarının artırılması durumunda özellikle öğrenciler, hac ibadeti için yurtdışına çıkanlar ve sınır ticareti yapanların muaf tutulması önerildi. Artırmayla ilgili düzenlemenin şimdilik ertelenmesi de gündeme geldi.

Mevcut düzenlemede, çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunduğunu belgeleyenler, ticari amaçla yük ve yolcu taşımaya yönelik kara, deniz, hava ve demir yolu araçlarında, yurt dışına çıkış sırasında fiilen mürettebat olan görevlilerinden ve 7 yaşını doldurmamış olanlar yurt dışı harcından muaf tutuluyor.

O TARİHE KADAR ERTELEME GÜNDEMDE



Masaya gelen önerilerin, önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısında değerlendirmelerden sonra netleşeceği belirtildi. AK Parti kaynakları "Yurt dışı çıkış harcının 3 bin liraya çıkacağı iddiası kesinlikle doğru değil. Bir artırım olacaksa, toplumsal hassasiyetleri dikkate alarak bunu yapacağız. Şu anda 150 lira olan harç da ekonomik gerçeklerle uyuşmuyor. Yapılacak değerlendirmelerden sonra bu düzenlemenin ekim ayına bırakılması da bir alternatif olabilir" dedi.

YÜCEL KAYAOĞLU