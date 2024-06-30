Hem işçi yok hem yevmiyeler çok!

Konut sektörü artan maliyetlerle boğuşuyor. İnşaat malzeme fiyatlarındaki artışlara iş gücü kıtlığı da eklendi. Bu durum, müteahhitlerin daha yüksek ücretler ödemesine ve projelerin tamamlanma süresinin uzamasına sebep oluyor.

2023 yılında, inşaat sektöründeki şirketlerin yüzde 74'ü iş gücü sıkıntısını en büyük sorun olarak belirtti ve bu oranın 2024'te de benzer kalması bekleniyor.

Sektör oyuncuları konuyla ilgili "Yetişmiş elemanların çoğu deprem bölgesindeki şantiyelerde çalışıyor. Bu da metropollerdeki projelerde işçi kıtlığına neden oldu. Hal böyle olunca maaşlar da olması gerektiğinin üzerine çıktı, bu da fiyatlara doğrudan yansıyor" diyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ