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10 soruda LGS tercihleri

2 Haziran'da düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 1,2 milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencisi için lise tercih maratonu da başlamış oldu. Tercihler 17 Temmuz saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Yerel tercih yapmak bu yıl da zorunlu.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 30 Haziran 2024 08:40, Son Güncelleme : 30 Haziran 2024 09:56
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2 Haziran'da düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 1.2 milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencisi için lise tercih maratonu da başlamış oldu. Tercihler 17 Temmuz saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Yerel tercih yapmak bu yıl da zorunlu. LGS'ye katılan ve sınavla öğrenci alacak bir okula yerleşmek isteyen öğrenciler de "Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar" ekranından tercih yapacak. Yerel tercih yapmayanlara sınavla öğrenci alan okulların ekranı açılmayacak. Özel okula kesin kayıt yaptıran da devlet liseleri için tercih yapamayacak. İşte 10 soruda lise tercihleriyle ilgili tüm detaylar:

1- NEREDEN YAPILACAK?

https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüklerinden yapılabilecek.

2- LGS İLE ALAN OKULLAR

Bu yıl Türkiye genelinde aralarında Anadolu, fen, sosyal bilimler, Anadolu imam hatip, Anadolu teknik ve Anadolu meslek olmak üzere toplam 2 bin 525 liseye LGS puanıyla öğrenci alınacak.

3- TERCİHLER 3 GRUPTA...
LGS'ye girenler sınavla öğrenci alan liseler, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapabilecek. LGS'ye girmeyenler ise 2 grupta tercih yapabilecek.

4- YEREL TERCİHLER?

İlk 3 okul yeşil renkle gösterilen kayıt alanından, yani eve en yakın olan yerlerden seçilmek zorunda. Bu alanda en fazla 5 tercih yapılabilecek.

5- KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler için sınavla öğrenci alan liselerin ekranı açılacak. Buradan da il ya da ilçe sınırı olmadan 10 tane okul seçilebilir. Sınava katılmayanlara bu ekran açılmayacak.

6- PANSİYONLU ZORUNLU MU?

Hayır. İsteyenler pansiyonlu okulları seçebilir. Burada da en fazla 5 okul seçilecek. Eğer 3 grupta tercih yapılırsa ve tüm tercih hakları kullanılırsa, 20 okul seçilmiş olacak.

7- ÖZEL OKUL KAYDI

Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacak.

8- SONUÇLAR NE ZAMAN?
Liselere yerleştirme tercih sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Sonrasında nakil dönemleri başlayacak.

9- NAKİL İŞLEMLERİ?

İki kez nakil uygulaması olacak. Her dönemde; LGS puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

10- ÖZEL OKULLARA KAYIT

Kendi yönetmeliklerine göre öğrenci alacaklar. Kayıt işlemleri 22 Temmuz'a kadar yapılabilecek. Ancak Amerikan, Fransız, Alman ve İtalyan liseleri kayıtlarını 8 Temmuz'da tamamlayacak. 9-10-11-12 Temmuz'da da serbest kayıt dönemine geçecekler.

PUAN EŞİTLİĞİ DURUMUNDA NE OLACAK?

Sınavla öğrenci alan okullarda LGS puanının eşitliği halinde yerleştirme, sırasıyla: Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olandan başlanarak yapılacak.

YABANCI KOLEJLERİN TABAN PUANI DÜŞTÜ

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) puanıyla öğrenci alacak yabancı özel liselerin de bu yılki taban puanları açıklandı. Yıllık ücretleri 1 milyon TL'yi bulan bu liselerin taban puanları geçen yıla göre düştü. Bu liselerde 2 kez ön kayıt ve kesin kayıt dönemi olacak. Boş kontenjan kalması durumunda da 4 kez serbest kayıt yapacaklar.
Yabancı özel liseler arasında en yüksek puan her yıl olduğu gibi Amerikan Robert Lisesi'nde oldu. Geçen yıl 489 olan Robert Kolej'in bu yılki taban puanı 484 olarak açıklandı.
Alman Lisesi: Geçen yıl 485 olan taban puan 480'e düştü.
Üsküdar Amerikan Lisesi: Geçen yıl 485 olan taban puan bu yıl 480. Kontenjanı 90 kız, 90 erkek olmak üzere 180.
İzmir Amerikan Koleji: Geçen yıl 463 olan taban puan bu yıl 450 oldu.

CEYDA KARAASLAN

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