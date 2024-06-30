Başkent'te 'Kabine toto'

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; Başkent'te üç gündür 'Kabine toto' iddiaları ayyuka çıktı. Işıkhan'ın başarısızlığı, Bolat'ın ailevi nedenlerle koltuğundan ayrılacağı belirtiliyor. Kabinedeki iki genç bakan da "kişisel" siyasi hesap yapmakla suçlanıyor.

Temmuz 2018'de kurulan Cumhurbaşkanlığı kabinesindeki değişimler şöyle: Cahit Turhan ve Adil Karaismailoğlu (Ulaştırma), Berat Albayrak ve Lütfü Elvan ve Nureddin Nebati (Hazine ve Maliye), Ruhsar Pekcan (Ticaret), Vedat Bilgin (Çalışma), Zehra Zümrüt Selçuk ve Derya Yanık (Aile), Murat Kurum (Çevre), Bekir Pakdemirli (Tarım), Süleyman Soylu (İçişleri), Ziya Selçuk (Milli Eğitim), Abdülhamit Gül ve Bekir Bozdağ (Adalet), Hulusi Akar (Milli Savunma), Mevlüt Çavuşoğlu (Dışişleri), Mustafa Varank (Sanayi), Mehmet Muş (Ticaret), Mahmet Kasapoğlu (Gençlik Spor).



