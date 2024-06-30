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Başkent'te 'Kabine toto'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifasını verdiği haberleri AK Parti'de bazı bakanları da kapsayan mini revizyonu gündeme getirdi. Aralarında Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da olduğu isimlerin değişmesi bekleniyor. Koca'nın istifada kararlı olduğu belirtilirken yerine Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci düşünülüyor.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 30 Haziran 2024 09:55, Son Güncelleme : 30 Haziran 2024 09:59
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Başkent'te 'Kabine toto'

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; Başkent'te üç gündür 'Kabine toto' iddiaları ayyuka çıktı. Işıkhan'ın başarısızlığı, Bolat'ın ailevi nedenlerle koltuğundan ayrılacağı belirtiliyor. Kabinedeki iki genç bakan da "kişisel" siyasi hesap yapmakla suçlanıyor.

Temmuz 2018'de kurulan Cumhurbaşkanlığı kabinesindeki değişimler şöyle: Cahit Turhan ve Adil Karaismailoğlu (Ulaştırma), Berat Albayrak ve Lütfü Elvan ve Nureddin Nebati (Hazine ve Maliye), Ruhsar Pekcan (Ticaret), Vedat Bilgin (Çalışma), Zehra Zümrüt Selçuk ve Derya Yanık (Aile), Murat Kurum (Çevre), Bekir Pakdemirli (Tarım), Süleyman Soylu (İçişleri), Ziya Selçuk (Milli Eğitim), Abdülhamit Gül ve Bekir Bozdağ (Adalet), Hulusi Akar (Milli Savunma), Mevlüt Çavuşoğlu (Dışişleri), Mustafa Varank (Sanayi), Mehmet Muş (Ticaret), Mahmet Kasapoğlu (Gençlik Spor).


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