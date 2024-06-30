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Eşe başkasının yanında hakaret etmek boşanma sebebi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasında, eşine başkalarının yanında hakaret ederek küçük düşüren kadını tam kusurlu sayan yerel mahkeme kararını onadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2024 11:13, Son Güncelleme : 30 Haziran 2024 11:31
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Eşe başkasının yanında hakaret etmek boşanma sebebi

Dairenin kararına göre, Sakarya'da yaşayan bir kişi, karısının, yersiz kıskançlıklar yaptığını, başka insanların yanındayken kendisine tehditte bulunduğunu ve hakaret ettiğini ileri sürerek boşanma davası açtı.

Davaya bakan yerel mahkeme, "davalı kadının, davacı eşine başkalarının yanında hakaret ettiği, çeşitli ithamlarda bulunduğu, bu eylemlerin üçüncü kişilerin huzurunda yaşandığı ve davacının toplum nazarında zor duruma düştüğü" gerekçesiyle kadını tam kusurlu buldu ve tarafların boşanmalarına karar verdi.

İstinaf başvurusu Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesince reddedilen kadın, kararı temyiz etti.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, davalı kadının tam kusurlu kabul edilerek tarafların boşanmalarına ilişkin yerel mahkeme kararını onadı.

Dairenin gerekçesinde, yerel mahkeme kararının hukuk kuralları, usul ve kanuna uygun olduğu belirtilerek, davalı kadın vekili tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediği aktarıldı.

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