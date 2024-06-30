Gazeteci Küçükkaya'nın annesi, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

İzmir Torbalı'da doğalgaz patlaması: 4 ölü, 20 yaralı
İzmir Torbalı'da doğalgaz patlaması: 4 ölü, 20 yaralı
Kur korumalı mevduatta vergi istisnası sona eriyor
Kur korumalı mevduatta vergi istisnası sona eriyor
Milyonların gözü enflasyon rakamlarında: İşte değişecek ödemeler
Milyonların gözü enflasyon rakamlarında: İşte değişecek ödemeler
Erdoğan'dan temmuzda yoğun diplomasi trafiği
Erdoğan'dan temmuzda yoğun diplomasi trafiği
SGK, geçen yıl 88 bin 455 kişinin sigortalılığını iptal etti
SGK, geçen yıl 88 bin 455 kişinin sigortalılığını iptal etti
Atık şişeni getir alışveriş fişini götür
Atık şişeni getir alışveriş fişini götür
Yüzde 25 uygulaması sona eriyor: Kiralarda TÜFE dönemi
Yüzde 25 uygulaması sona eriyor: Kiralarda TÜFE dönemi
Eşe başkasının yanında hakaret etmek boşanma sebebi
Eşe başkasının yanında hakaret etmek boşanma sebebi
Havalimanlarındaki aramalara düzenleme Meclis gündemine geliyor
Havalimanlarındaki aramalara düzenleme Meclis gündemine geliyor
İzmir'deki yangınlar kontrol altında: Gözaltılar var
İzmir'deki yangınlar kontrol altında: Gözaltılar var
Ak Parti'den CHP ile normalleşmeye kontrollü devam kararı
Ak Parti'den CHP ile normalleşmeye kontrollü devam kararı
10 soruda LGS tercihleri
10 soruda LGS tercihleri
Mükerrer suça af 9'uncu Yargı Paketi'nde
Mükerrer suça af 9'uncu Yargı Paketi'nde
Yurt dışı harcına zam rafa kalkıyor!
Yurt dışı harcına zam rafa kalkıyor!
Esad ile gündem mülteciler ve terör
Esad ile gündem mülteciler ve terör
Çam ve Sakura Hastanesi'ndeki nükleer sızıntı!
Çam ve Sakura Hastanesi'ndeki nükleer sızıntı!
Atatürk'ün fotoğrafını yakan lise öğrencileri için karar
Atatürk'ün fotoğrafını yakan lise öğrencileri için karar
Soruşturma tamamlandı. Emniyet müdürlerine dava açılıyor
Soruşturma tamamlandı. Emniyet müdürlerine dava açılıyor
Ebrar Siteleri'nde depremde sağ kurtuldu, LGS birincisi oldu
Ebrar Siteleri'nde depremde sağ kurtuldu, LGS birincisi oldu
DMM'den 'HSK Soruşturma' iddiasını yalanladı
DMM'den 'HSK Soruşturma' iddiasını yalanladı
2 ilde ormanlara girişler yasaklandı
2 ilde ormanlara girişler yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun mezuniyet törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun mezuniyet törenine katıldı
Petrol işçileri için çalışma saati düzenlemesi
Petrol işçileri için çalışma saati düzenlemesi
AK Parti, doğurganlık çalıştayı: 'Çok zor durumdayız'
AK Parti, doğurganlık çalıştayı: 'Çok zor durumdayız'
Aracıyla üzerinden geçtiği çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Aracıyla üzerinden geçtiği çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Müzekart GNS ve Seyahatsever projesi başlıyor
Müzekart GNS ve Seyahatsever projesi başlıyor
İkinci el otomobil satışı, yüzde 20 geriledi
İkinci el otomobil satışı, yüzde 20 geriledi
Merkez Bankası ne zaman faiz indirecek?
Merkez Bankası ne zaman faiz indirecek?
İzmir'de gevreğe zam: İşte İzmir simidinin yeni fiyatı
İzmir'de gevreğe zam: İşte İzmir simidinin yeni fiyatı
AK Parti'de 2. istişare toplantısı
AK Parti'de 2. istişare toplantısı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Gazeteci Küçükkaya'nın annesi, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Antalya'da tatil yapan gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya, denizde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2024 14:13, Son Güncelleme : 30 Haziran 2024 14:40
Yazdır

Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki bir otelde oğlu İsmail Küçükkaya ile tatil yapan Halise Küçükkaya (77), sabahın erken saatlerinde yüzmek için denize girdi.

Denizde bir süre sonra fenalık geçiren Küçükkaya, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

Haber verilen sağlık ekibi, Küçükkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Halise Küçükkaya'nın cenazesi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Adli tıbba gelen İsmail Küçükkaya'nın oldukça üzgün olduğu ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Yapılan ön incelemede kalp krizi geçirdiği belirlenen Küçükkaya'nın cenazesi, işlemlerin ardından defnedilmek üzere Kütahya'nın Simav ilçesine gönderildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber