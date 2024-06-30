Gazeteci Küçükkaya'nın annesi, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Yapılan ön incelemede kalp krizi geçirdiği belirlenen Küçükkaya'nın cenazesi, işlemlerin ardından defnedilmek üzere Kütahya'nın Simav ilçesine gönderildi.

Adli tıbba gelen İsmail Küçükkaya'nın oldukça üzgün olduğu ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki bir otelde oğlu İsmail Küçükkaya ile tatil yapan Halise Küçükkaya (77), sabahın erken saatlerinde yüzmek için denize girdi.

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