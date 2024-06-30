Erdoğan'dan temmuzda yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz ayında yoğun bir diplomasi trafiği var.

Yeni haftada Önce Kazakistan'a ardından da Azerbaycan'a gidecek.

9 Temmuz'da ise Amerika Birleşik Devletleri'nde olacak.



İLK DURAK ASTANA OLACAK

Erdoğan'ın ilk durağı 3-4 Temmuz'da Kazakistan'ın başkenti Astana olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

Türkiye'nin diyalog ortağı olduğu teşkilatın toplantısında enerji ve ticaret başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alınacak.

Erdoğan, Kazakistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le baş başa bir görüşme yapması da planlanıyor.

O görüşmenin gündeminde; Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz tahıl girişimi ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatındaki son durum olacak.

Erdoğan ve Putin'in Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK-YPG-PYD'nin sözde seçim girişimini de konuşması bekleniyor.

AZERBAYCAN'A ZİYARET

Erdoğan, Astana'nın ardından Azerbaycan'a geçecek.

6 Temmuz'da Şuşa'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılacak.

Zirvede Hazar gazının Türkiye üzerinden batıya taşınması, Türk devletleri arasındaki ticari faaliyetlerin artırılması gibi başlıklar masada olacak.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış süreci de önemli gündem başlıklarından bir diğeri olacak.

NATO ZİRVESİ'NE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temmuz ayındaki en önemli ziyareti ise ABD'ye olacak.

Erdoğan, 9-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO liderler zirvesi için Washington'a gidecek.

Zirvenin en sıcak gündem maddesi Rusya-Ukrayna ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları.