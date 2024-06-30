Kağıthane'de üzerine beton mikseri devrilen çocuk öldü

Bu arada, beton mikserinin devrilme anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Üzerine devrildiği gelin aracını sürükleyen beton mikseri, park halindeki başka bir araca daha çarptı.

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