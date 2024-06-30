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Kağıthane'de üzerine beton mikseri devrilen çocuk öldü

İstanbul Kağıthane'de üzerine beton mikseri devrilen çocuk hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2024 14:38, Son Güncelleme : 30 Haziran 2024 14:47
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Hüseyin T. idaresindeki 34 FST 487 plakalı beton mikseri, Gürsel Mahallesi Kağıthane Caddesi'nde yokuş yukarı çıkarken virajı alamayarak, park halindeki gelin aracının üzerine devrildi. Bu sırada aracın önünde bulunan 8 yaşındaki Emin Berk N, beton mikserinin altında kaldı.

Üzerine devrildiği gelin aracını sürükleyen beton mikseri, park halindeki başka bir araca daha çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada beton mikserinin altında kalan Emin Berk N. hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ise zırhlı araçla bölgeden uzaklaştırıldıktan sonra ambulansa alınarak, hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, beton mikserinin devrilme anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda mikserin hızla ilerlerken virajı alamayıp devrildiği görülüyor.

Kazanın görgü tanığı Arif Abdullah Çolak, beton mikserinin arkasından çimentonun yola döküldüğünü görünce sürücüyü uyarmak için aracın önüne geçtiğini anlattı.

Çolak, beton mikserinin keskin viraja hızlı girince devrildiğini belirterek, "Orada düğün konvoyları vardı. Çocuk mikserin altında kaldı, yakınları aldı. Şoktalardı." dedi.

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