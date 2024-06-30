İzmir Torbalı'da doğalgaz patlaması: 4 ölü, 20 yaralı

AFAD ve itfaiye ekipleri çevrede çalışmalarını sürdürürken, binalarda da hasar incelemesi yapılıyor.

NTV yayınına katılan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, patlamada 4 can kaybı olduğunu söyledi. Başkan Demir, patlamada 10'u ağır 20 yaralı olduğunu açıkladı.

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