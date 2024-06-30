İzmir Torbalı'da doğalgaz patlaması: 4 ölü, 20 yaralı
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir binanın zemin katında bulunan iş yerinde patlama meydana geldi. NTV yayınına katılan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, patlamada 4 can kaybı yaşandığını, 10'u ağır 20 kişinin de yaralandığını söyledi. Patlamanın bir şırdan dükkanında meydana geldiğini açıklayan Demir, patlama nedeniyle savaş alanına dönen bölgede ekiplerin incelemelerinin sürdüğü bilgisini verdi.
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir binanın zemin katındaki iş yerinde saat 15.00 sıralarında patlama meydana geldi.
NTV yayınına katılan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, patlamada 4 can kaybı olduğunu söyledi. Başkan Demir, patlamada 10'u ağır 20 yaralı olduğunu açıkladı.
Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
PATLAMA ŞIRDANCI DÜKKANINDA YAŞANDI
Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, patlamanın binanın altındaki şırdan dükkanında yaşandığını söyledi.
Patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda, iş yerlerinde ve araçlarda büyük hasar oluştu.
EKİPLER BÖLGEDE
Patlamanın ardından olay yerine sevk edilen emniyet güçleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
AFAD ve itfaiye ekipleri çevrede çalışmalarını sürdürürken, binalarda da hasar incelemesi yapılıyor.