İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranları açıklandı

İzmir Torbalı'da doğalgaz patlaması: 4 ölü, 20 yaralı
İzmir Torbalı'da doğalgaz patlaması: 4 ölü, 20 yaralı
Kur korumalı mevduatta vergi istisnası sona eriyor
Kur korumalı mevduatta vergi istisnası sona eriyor
Milyonların gözü enflasyon rakamlarında: İşte değişecek ödemeler
Milyonların gözü enflasyon rakamlarında: İşte değişecek ödemeler
Erdoğan'dan temmuzda yoğun diplomasi trafiği
Erdoğan'dan temmuzda yoğun diplomasi trafiği
SGK, geçen yıl 88 bin 455 kişinin sigortalılığını iptal etti
SGK, geçen yıl 88 bin 455 kişinin sigortalılığını iptal etti
Atık şişeni getir alışveriş fişini götür
Atık şişeni getir alışveriş fişini götür
Yüzde 25 uygulaması sona eriyor: Kiralarda TÜFE dönemi
Yüzde 25 uygulaması sona eriyor: Kiralarda TÜFE dönemi
Eşe başkasının yanında hakaret etmek boşanma sebebi
Eşe başkasının yanında hakaret etmek boşanma sebebi
Havalimanlarındaki aramalara düzenleme Meclis gündemine geliyor
Havalimanlarındaki aramalara düzenleme Meclis gündemine geliyor
İzmir'deki yangınlar kontrol altında: Gözaltılar var
İzmir'deki yangınlar kontrol altında: Gözaltılar var
Ak Parti'den CHP ile normalleşmeye kontrollü devam kararı
Ak Parti'den CHP ile normalleşmeye kontrollü devam kararı
10 soruda LGS tercihleri
10 soruda LGS tercihleri
Mükerrer suça af 9'uncu Yargı Paketi'nde
Mükerrer suça af 9'uncu Yargı Paketi'nde
Yurt dışı harcına zam rafa kalkıyor!
Yurt dışı harcına zam rafa kalkıyor!
Esad ile gündem mülteciler ve terör
Esad ile gündem mülteciler ve terör
Çam ve Sakura Hastanesi'ndeki nükleer sızıntı!
Çam ve Sakura Hastanesi'ndeki nükleer sızıntı!
Atatürk'ün fotoğrafını yakan lise öğrencileri için karar
Atatürk'ün fotoğrafını yakan lise öğrencileri için karar
Soruşturma tamamlandı. Emniyet müdürlerine dava açılıyor
Soruşturma tamamlandı. Emniyet müdürlerine dava açılıyor
Ebrar Siteleri'nde depremde sağ kurtuldu, LGS birincisi oldu
Ebrar Siteleri'nde depremde sağ kurtuldu, LGS birincisi oldu
DMM'den 'HSK Soruşturma' iddiasını yalanladı
DMM'den 'HSK Soruşturma' iddiasını yalanladı
2 ilde ormanlara girişler yasaklandı
2 ilde ormanlara girişler yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun mezuniyet törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun mezuniyet törenine katıldı
Petrol işçileri için çalışma saati düzenlemesi
Petrol işçileri için çalışma saati düzenlemesi
AK Parti, doğurganlık çalıştayı: 'Çok zor durumdayız'
AK Parti, doğurganlık çalıştayı: 'Çok zor durumdayız'
Aracıyla üzerinden geçtiği çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Aracıyla üzerinden geçtiği çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Müzekart GNS ve Seyahatsever projesi başlıyor
Müzekart GNS ve Seyahatsever projesi başlıyor
İkinci el otomobil satışı, yüzde 20 geriledi
İkinci el otomobil satışı, yüzde 20 geriledi
Merkez Bankası ne zaman faiz indirecek?
Merkez Bankası ne zaman faiz indirecek?
İzmir'de gevreğe zam: İşte İzmir simidinin yeni fiyatı
İzmir'de gevreğe zam: İşte İzmir simidinin yeni fiyatı
AK Parti'de 2. istişare toplantısı
AK Parti'de 2. istişare toplantısı
Ana sayfaHaberler Yaşam

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranları açıklandı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su doluluk oranı yüzde 70'in altına indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2024 15:59, Son Güncelleme : 30 Haziran 2024 16:01
Yazdır
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranları açıklandı

Bugün itibarıyla barajlardaki doluluk oranı yüzde 69,68 ölçüldü.

Su miktarı; Istrancalar'da yüzde 31,12, Terkos'ta yüzde 80,98, Sazlıdere'de yüzde 57,08, Alibey'de yüzde 40,47, Büyükçekmece'de yüzde 65,01, Ömerli'de yüzde 79,76, Darlık'ta yüzde 69,16, Elmalı'da yüzde 70,67, Pabuçdere'de yüzde 55,46 ve Kazandere'de yüzde 53,82 olarak kaydedildi.

Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl şu ana kadar 299,95 milyon metreküp su alındı. İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 556 milyon 65 bin metreküp olarak hesaplandı.

Bu yılın ilk 6 ayında barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 330,14 kilogram oldu.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 605,30 milyon metreküp olarak kaydedildi.

İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 441 bin metreküp olarak ölçüldü.

SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre, 30 Haziran tarihli baraj doluluk oranları 2014'te yüzde 23,87, 2015'te yüzde 86,01, 2016'da yüzde 71,64, 2017'de yüzde 77,86, 2018'de yüzde 80,23, 2019'da yüzde 78,44, 2020'de yüzde 64,88, 2021'de yüzde 73,66, 2022'de yüzde 73,90, 2023'te yüzde 43,97 iken, bugünkü oran yüzde 69,68 olarak kayıtlara geçti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber