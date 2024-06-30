Erdoğan'dan 'Koruyucu Aile Günü' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, '30 Haziran Koruyucu Aile Günü' dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Korunmaya muhtaç yavrularımıza kol kanat geren tüm değerli ailelerimize selamlarımı iletiyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Haziran 2024 17:12, Son Güncelleme : 30 Haziran 2024 17:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '30 Haziran Koruyucu Aile Günü' dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
Erdoğan mesajında, "Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle ilan ettiğimiz 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nde; korunmaya muhtaç yavrularımıza kol kanat geren tüm değerli ailelerimize selamlarımı iletiyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:
"Evlatlarımıza sıcak bir yuvanın huzurunu sağlayan ailelerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz"