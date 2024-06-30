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Bakan Kacır'dan TÜBİTAK Fen Lisesi daveti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) yüzde 1'lik dilime giren öğrencileri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Fen Lisesi'nin yetenek sınavına davet etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Haziran 2024 17:27, Son Güncelleme : 30 Haziran 2024 17:27
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Bakan Kacır'dan TÜBİTAK Fen Lisesi daveti

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TÜBİTAK Fen Lisesi, dördüncü yılında geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye devam ediyor. LGS'de yüzde 1'lik dilime giren öğrencilerimizi, 90 bilim yıldızımızdan biri olmaları için TÜBİTAK Fen Lisesi yetenek sınavına davet ediyoruz. Yarınlarımız için büyük bir adım attık. Milli Eğitim Bakanlığı'mızla iş birliği içinde, TÜBİTAK'ın bilim ve teknolojideki bilgi ve birikimi ile hayata geçirdiğimiz TÜBİTAK Fen Lisesi'nde her öğrencimize; burs ve yurt imkanı, uzman akademik kadrodan ders alma ve TÜBİTAK laboratuvarlarını kullanma fırsatı, yabancı dil eğitimi, staj programları sunuyoruz. Yetenek sınavı son başvuru tarihi: 3 Temmuz 2024. Yetenek sınavı tarihi: 7 Temmuz 2024" dedi.

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