Bakan Göktaş: Patlamadan etkilenen vatandaşlarımız için destek çalışmaları başladı

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "İzmir'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz olay yerine intikal ederek, patlamadan etkilenen vatandaşlarımız ile yakınlarına yönelik psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır. Rabbim yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar versin."