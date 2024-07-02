MEB Personeline Ödül Verilirken Hangi Belgeler Değerlendirmeye Alınmaz?

İşte o yazı ve e-mail;

MEB Personel Genel Müdürlüğü Antalya Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne mail yoluyla verdiği cevapta "Okulum temiz, sıfır atık ve yeşil bayrak belgelerinin ödül sürecinde kullanılamayacağı hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim" açıklamalarına yer vererek ödül verilmesi değerlendirme sürecinde okulum temiz, sıfır atık ve yeşil bayrak belgelerinin değerlendirmede dikkate alınamayacağını bildirdi.

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