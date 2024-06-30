Erzincan'da fırtına etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçların dalları kırıldı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri düşen malzemeleri kaldırdı, polis ekipleri de çevre emniyetini sağladı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çatısından düşen bazı malzemelerin bir kısmı hastanenin bahçesine düştü.

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