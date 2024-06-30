Antalya'daki kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Z.K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada otomobilde bulunan iki çocuk da yaralandı.

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