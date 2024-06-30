Ovit Yaylası'na Haziran ayında kar sürprizi

Rize'nin İkizdere ilçesinde 2 bin 640 rakımda bulunan Ovit Yaylası'nda yağmurun ardından kar yağmaya başladı.

Öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası yaylanın bir kısmı beyaza büründü.

Yaylada bulunan vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı. Haziran ayında yağan karı gören vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydetti.