Ovit Yaylası'na Haziran ayında kar sürprizi
Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan Ovit Yaylası'na Haziran ayında kar yağdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2024 23:29, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2024 00:08
Rize'nin İkizdere ilçesinde 2 bin 640 rakımda bulunan Ovit Yaylası'nda yağmurun ardından kar yağmaya başladı.
Öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası yaylanın bir kısmı beyaza büründü.
Yaylada bulunan vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı. Haziran ayında yağan karı gören vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydetti.