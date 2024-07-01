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Eskişehir'de önce taksiyi sonra otomobili gasbeden şüpheli yakalandı

Eskişehir'de, önce bindiği taksiyi daha sonra başka bir otomobili bıçakla gasbederek kaçmaya çalışan şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2024 08:22, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2024 09:20
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Tunalı Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'nde 26 T 0023 plakalı bir taksiyi durduran Kaan Ali E. (24) üzerindeki bıçakla taksiyi gasbederek bölgeden uzaklaştı.

Taksicinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ın talimatı ile kent genelinde görevli tüm personel, şüphelinin geçebileceği muhtemel güzergahlarda tedbir aldı.

Ekiplerin çalışması sonucu Kaan Ali E'nin kaçırdığı taksi, Sümer Mahallesi Muhsin Ertuğrul Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu.

Ekipler, bölgedeki incelemede şüpheli Kaan Ali E'nin aynı sokak üzerindeki 26 SA 626 plakalı bir otomobili yine bıçakla gasbederek kaçtığını tespit etti.

Ekiplerin çalışması sonucu Kaan Ali E. yönetimindeki otomobil, Akcami Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda durduruldu.

Polis tarafından gözaltına alınan Kaan Ali E, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından gasbedilen araçlar sahiplerine teslim edildi.

Hastanedeki sağlık kontrolünde uyuşturucu etkisinde olduğu belirlenen Kaan Ali E. ifadesi alınmak üzere Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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