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Fiyatı satıcı değil alıcı belirliyor: Konutta-araçta alıcı 'kral' oldu

Konuta talebin azalması ve sıfır araç sayısının artmasıyla konut ve otomobil piyasasında alıcılar kral oldu. Bir evin ortalama satış süresi 100 güne, bir aracın ortalama satış süresi 35 güne çıktı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 01 Temmuz 2024 07:55, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2024 07:49
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Fiyatı satıcı değil alıcı belirliyor: Konutta-araçta alıcı 'kral' oldu

Sabah Gazetesi'nden Merve Bilkay'ın haberine göre Fahiş fiyat uygulayarak enflasyon ortamından yararlanan fırsatçılar zor günler geçiriyor. Konuta talebin azalması ve sıfır araç sayısının artmasıyla konut ve otomobil piyasasında alıcılar kral oldu. Artık fiyatları satıcı değil, alıcı belirliyor.


İnternet sitelerinde binlerce konut ve otomobil aylardır satılmayı bekliyor. Satışlar son 10 yılın en düşük seviyesinde... Bir evin ortalama satış süresi 100 güne, bir aracın ortalama satış süresi 35 güne çıktı.

TELEFON ÇALMIYOR

İstanbul Ticaret Odası Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan, "Yaklaşık 7-8 aydır alıcı piyasasındayız. Konut üretiminde ciddi bir artış olmasa da satışa çıkan konut sayısı çok yüksek, talep yok. Önceden satıcıların telefonu günde 10 kez çalıyordu, şimdi haftada 1 kez ya çalıyor ya çalmıyor. Alıcı kıymete bindi, pazarlık marjları çok artmaya başladı" dedi.


Fiyatların artış hızının yavaşladığını anlatan Akdoğan, "Yüksek fiyattan piyasaya sunulan konutların fiyatları günden güne düşüyor" diye konuştu. Akdoğan, özellikle ikinci el satılık konutta fırsatlar olduğunun altını çizdi.


İLAN SÜRESİ 100 GÜN

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa ise geçen sene bu tabloyu öngördüklerini, satılık konutlarda yüzde 30-35, kiralık konutlarda da yüzde 20-25 düşüş olacağını söylediklerini belirtti. Bir köpük olduğunu, bunun gitmesi gerektiğini ifade ettiğinde ekonomistler tarafından eleştirildiğini söyleyen Aşa, şöyle devam etti: "Enflasyondan yararlanan çoktu. Mal sahipleri çok ketum davranıyordu. Özellikle faizlerin yükselmesi ve krediye ulaşılamaması bu noktaya getirdi."


Alıcıların pazarlık gücünün çok yüksek olduğunu vurgulayan Aşa, hiç kimsenin kazıklanmak istemediğini belirterek, şöyle dedi: "Eskiden bir konutun ilanda kalma süresi 40-50 gündü. Şu anda ortalama 90-100 gün hatta daha da uzun. İlan değil, gerçekleşen fiyata bakılmalı. İlanlar üzerinden endeksler yapılıyor fakat bunlar piyasayı yansıtmıyor. Çünkü satıcı ilana 10 milyon TL yazdığı evi 6-7 milyona satıyor. İki sene önce İstanbul Beşiktaş'ta 4-4.5 milyon TL olan 2+1 ev şu anda 3-3.5 milyon TL'ye alıcı bulamıyor."


FİYATLAR DAHA DA DÜŞECEK

Cardata Genel Müdürü Hüseyin Yalçın ise, otomobil piyasasında şu an müşterilerin kral olduğunu söyledi. Yalçın, "Geçtiğimiz seneye oranla ikinci el otomobil fiyatları yüzde 30 düştü. İkinci elde C segment, az km'deki bir araç geçtiğimiz yıllarda ortalama 15 günde satılırken şimdi en az 30-35 günde satılıyor" ifadelerini kullandı. İkinci elde köpüğün eridiğini, talep yoğunluğunun şu anda sıfır araçlarda olduğunu anlatan Yalçın, "Sıfır km araç pazarında satış kampanyalarıyla fiyat gerilemeyi sürdürür. 2023'te 1.2 milyon adet araç satılmıştı. İkinci elde de aylık bazda fiyatlar yüzde 2-3 düşer" dedi.

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