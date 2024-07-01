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'11 milyar 400 milyon işlem hacmi bulunan 65 şüpheli yakalandı'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 19 ilde "Nitelikli dolandırıcılık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği" suçlarına yönelik "Sibergöz-48" operasyonlarında hesaplarında 11 milyar 400 milyon işlem hacmi bulunan 65 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Temmuz 2024 08:40, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2024 08:45
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'11 milyar 400 milyon işlem hacmi bulunan 65 şüpheli yakalandı'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 19 ilde ""Nitelikli dolandırıcılık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği" suçlarına yönelik "Sibergöz-48" operasyonlarında hesaplarında 11 milyar 400 milyon işlem hacmi bulunan 65 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Kara Vatanda olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında."

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; Trabzon ve Aydın merkezli Adana, Ankara, Batman, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Mardin, Mersin, Sivas, İstanbul, Iğdır, Giresun, Kastamonu, Muğla, Van ve Zonguldak olmak üzere 19 ilde "Sibergöz-48" operasyonları düzenlendi.

Trabzon

KOM Daire Başkanlığının desteğiyle, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Trabzon merkezli Adana, Ankara, Batman, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Mardin, Mersin ve Sivas'ta düzenlenen operasyonlarda; sosyal medya uygulaması üzerinden "Kısa Vadede Yüksek Kazanç" vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 33 şüpheli yakalandı.

Aydın

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Aydın merkezli İstanbul, Iğdır ve Mardin'de düzenlenen operasyonlarda; sosyal medya platformları üzerinden oluşturdukları sahte hesaplarla, arkadaşlık kurdukları kişilerin kişisel bilgilerini kullanarak sahte dava, uzlaşma ve icra evrakları oluşturdukları, bu evrakları avukat kimlik bilgileriyle beraber vatandaşlara gönderip, "Avukatlık Bedeli, Dava Kapama Bedeli veya Uzlaşma Bedeli" adı altında vatandaşlarımı dolandırarak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.

Ayrıca; Adana, Ankara, Eskişehir, Giresun, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Mersin, Muğla, Van ve Zonguldak İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda; çocuklara ait cinsel içerikli, müstehcen fotoğraf ve videoları bilgisayarlarına depolayan ve bu videoları paylaşarak "Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği" suçunu işledikleri tespit edilen 23 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ile soğuk kripto cüzdanı ele geçirildi.

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