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Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç kesimlerinin bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Ordu, Tokat, Kayseri, Sivas, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Ordu, Erzurum, Kars çevresinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Temmuz 2024 08:52, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2024 08:54
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Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu

KONYA °C, 29°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 34°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 34°C

Parçalı bulutlu

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