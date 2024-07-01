Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç kesimlerinin bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Ordu, Tokat, Kayseri, Sivas, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Ordu, Erzurum, Kars çevresinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu
KONYA °C, 29°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 34°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 34°C
Parçalı bulutlu