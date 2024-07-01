Van'da terör operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada,

"Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 8, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 7, dini istismar eden terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1 şahıs olmak üzere toplam 16 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır"

denildi.