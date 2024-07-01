Dolar/TL 32,66 seviyesinden işlem görüyor

AK Parti'nin kampı başladı: Yerel seçim sonuçları masada
AK Parti'nin kampı başladı: Yerel seçim sonuçları masada
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
Sponsorlu İçerik
Haziran ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
Haziran ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
Bakan Şimşek: Son aylarda kaynak girişi arttı
Bakan Şimşek: Son aylarda kaynak girişi arttı
Berber, kuaför ve güzellik salonları haftanın bir günü kapalı olacak
Berber, kuaför ve güzellik salonları haftanın bir günü kapalı olacak
Sinan Ateş cinayeti davası başlıyor: 22 sanık hakim karşısına çıkacak
Sinan Ateş cinayeti davası başlıyor: 22 sanık hakim karşısına çıkacak
Muğla'da serinlemek için gölete giren iki çocuk ve anneleri öldü
Muğla'da serinlemek için gölete giren iki çocuk ve anneleri öldü
Fiyatı satıcı değil alıcı belirliyor: Konutta-araçta alıcı 'kral' oldu
Fiyatı satıcı değil alıcı belirliyor: Konutta-araçta alıcı 'kral' oldu
Kaskoda dayatma! Bankadan kaçış yok, istedikleri fiyatı veriyorlar
Kaskoda dayatma! Bankadan kaçış yok, istedikleri fiyatı veriyorlar
Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası gerginliği
Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası gerginliği
Bakan Bayraktar'dan elektrik zammı açıklaması
Bakan Bayraktar'dan elektrik zammı açıklaması
İsrail uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı
İsrail uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı
İzmir Torbalı'daki patlamanın nedeni belli oldu
İzmir Torbalı'daki patlamanın nedeni belli oldu
Kur korumalı mevduatta vergi istisnası sona eriyor
Kur korumalı mevduatta vergi istisnası sona eriyor
Milyonların gözü enflasyon rakamlarında: İşte değişecek ödemeler
Milyonların gözü enflasyon rakamlarında: İşte değişecek ödemeler
Erdoğan'dan temmuzda yoğun diplomasi trafiği
Erdoğan'dan temmuzda yoğun diplomasi trafiği
SGK, geçen yıl 88 bin 455 kişinin sigortalılığını iptal etti
SGK, geçen yıl 88 bin 455 kişinin sigortalılığını iptal etti
Atık şişeni getir alışveriş fişini götür
Atık şişeni getir alışveriş fişini götür
Yüzde 25 uygulaması sona eriyor: Kiralarda TÜFE dönemi
Yüzde 25 uygulaması sona eriyor: Kiralarda TÜFE dönemi
Eşe başkasının yanında hakaret etmek boşanma sebebi
Eşe başkasının yanında hakaret etmek boşanma sebebi
Havalimanlarındaki aramalara düzenleme Meclis gündemine geliyor
Havalimanlarındaki aramalara düzenleme Meclis gündemine geliyor
İzmir'deki yangınlar kontrol altında: Gözaltılar var
İzmir'deki yangınlar kontrol altında: Gözaltılar var
Ak Parti'den CHP ile normalleşmeye kontrollü devam kararı
Ak Parti'den CHP ile normalleşmeye kontrollü devam kararı
10 soruda LGS tercihleri
10 soruda LGS tercihleri
Mükerrer suça af 9'uncu Yargı Paketi'nde
Mükerrer suça af 9'uncu Yargı Paketi'nde
Yurt dışı harcına zam rafa kalkıyor!
Yurt dışı harcına zam rafa kalkıyor!
Esad ile gündem mülteciler ve terör
Esad ile gündem mülteciler ve terör
Çam ve Sakura Hastanesi'ndeki nükleer sızıntı!
Çam ve Sakura Hastanesi'ndeki nükleer sızıntı!
Atatürk'ün fotoğrafını yakan lise öğrencileri için karar
Atatürk'ün fotoğrafını yakan lise öğrencileri için karar
Soruşturma tamamlandı. Emniyet müdürlerine dava açılıyor
Soruşturma tamamlandı. Emniyet müdürlerine dava açılıyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar/TL 32,66 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 32,6630 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2024 10:59, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2024 10:59
Yazdır
Dolar/TL 32,66 seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü düşüş eğiliminde seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 32,7180'den tamamladı.

Dolar/TL, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,2 düşüşle 32,6630'dan, avro/TL önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 35,1410'dan ve sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 41,3770'ten işlem görüyor.

Dolar endeksi düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşırken, şu sıralarda yüzde 0,4 azalışla 105,5 seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, Fransa'daki seçimlerde aşırı sağın salt çoğunluğu elde etmekte zorlanabileceğine ilişkin öngörülerin güçlenmesi risk iştahını desteklerken, bu hafta yoğun veri gündeminin yanı sıra önemli merkez banka başkanlarının sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, dünya genelinde enflasyon endişesinin fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin sürmesinin yatırımcıları temkinli davranmaya yönlendirdiğini söyledi.

Para piyasalarında, Fed'in bu sene iki kere faiz indireceği fiyatlansa da, hem Fed yetkililerinin temkinli mesajları, hem de ABD'nin makroekonomik verilerinden alınan sinyaller bankanın gelecek dönem politikalarına yönelik soru işaretlerinin gündemde kalmasına neden oluyor.

Bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin iş gücü piyasasının sıkılığına ilişkin son durumu ortaya koyması beklenirken, ülkede istihdamın güçlü kalması Fed'in enflasyonla mücadelesini zorlaştırıcı bir etken olarak kabul ediliyor. Fed, işsizliğin tarihi düşük seviyelerden sınırlı da olsa yükselmesini ve sıkı iş gücü piyasasının enflasyonu destekleyici konumunun güç kaybetmesini istiyor.

Söz konusu sebeplerle bu hafta tarım dışı istihdam başta olmak üzere açıklanacak istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağı tahmin edilirken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmeler de yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınlama Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek,106 ve 107 seviyelerinin direnç konumu olarak öne çıktığını bildirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber