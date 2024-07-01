İzmir Metrosu'nda yürüyen merdiven ters yönde hareket etti: 9 yaralı
İzmir Metro'sunda, arızalanan yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2024 11:17, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2024 11:30
Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı.
Merdivenin kayması sonucu dengesini kaybederek düşen 9 kişi hafif şekilde yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.