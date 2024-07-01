İstanbul'un enflasyonu belli oldu

Haziran ayına göre 2024 Haziran ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde % 82,14, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise % 60,49 olarak gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Haziran 2024'te Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Konut Harcamalarında yüzde 8,01, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 4,06, Gıda Harcamaları grubunda 2,66, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamaları grubunda 2,50, Giyim Harcamaları grubunda yüzde 2,41, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 1,50, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0,54 artış izlenmiştir; Diğer Harcama grubunda artış gözlendi.

Haziran 2024'te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Kimyevi Maddeler grubunda yüzde 14,63, Mensucat grubunda yüzde 8,05, İşlenmemiş Maddeler grubunda yüzde 7,37, Yakacak ve Enerji Maddeleri grubunda yüzde 3,74, İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 3,06, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 1,84 artış; Madenler grubunda yüzde -1,38 azalış izlendi.