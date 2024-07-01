Ahırda dananın saldırdığı adam hayatını kaybetti

Olay, Eğirdir ilçesi Ağılköy köyünde dün saat 18.45 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ahıra giren Muhammed Alçı'ya (52) yaklaşık 1 tonluk olduğu belirtilen bir dana saldırdı. Alçı, hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.