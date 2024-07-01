İzmir'deki Seçil Erzan vakasında 2 şüpheli adli kontrolle serbest

Bakan Yerlikaya'dan Kayseri paylaşımlarına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Kayseri paylaşımlarına ilişkin açıklama
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
Sponsorlu İçerik
Tezgaha gelene kadar fiyat 4 katına çıkıyor
Tezgaha gelene kadar fiyat 4 katına çıkıyor
Bakan Şimşek, 'Kazanç vergisine çalışıyoruz' dedi borsa çakıldı
Bakan Şimşek, 'Kazanç vergisine çalışıyoruz' dedi borsa çakıldı
Sinan Ateş davasına yarın devam edilecek
Sinan Ateş davasına yarın devam edilecek
Büyük devlet memurları mitingi Anıtpark'ta gerçekleşti
Büyük devlet memurları mitingi Anıtpark'ta gerçekleşti
Okul kayıtları adrese dayalı olarak yapıldı
Okul kayıtları adrese dayalı olarak yapıldı
Kabine değişikliğinde yeni iddia: O gece, bu gece
Kabine değişikliğinde yeni iddia: O gece, bu gece
Ali Yerlikaya açıkladı: Kayseri'deki olaylarla ilgili 67 kişi gözaltına alındı
Ali Yerlikaya açıkladı: Kayseri'deki olaylarla ilgili 67 kişi gözaltına alındı
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
Erdoğan: Tüm kademelerde gereken adımları atacağız
Erdoğan: Tüm kademelerde gereken adımları atacağız
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti arttı
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti arttı
Memur ve emeklinin maaş zammı bu hafta netleşecek
Memur ve emeklinin maaş zammı bu hafta netleşecek
AK Parti'nin kampı başladı: Yerel seçim sonuçları masada
AK Parti'nin kampı başladı: Yerel seçim sonuçları masada
Haziran ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
Haziran ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
Bakan Şimşek: Son aylarda kaynak girişi arttı
Bakan Şimşek: Son aylarda kaynak girişi arttı
Berber, kuaför ve güzellik salonları haftanın bir günü kapalı olacak
Berber, kuaför ve güzellik salonları haftanın bir günü kapalı olacak
Muğla'da serinlemek için gölete giren iki çocuk ve anneleri öldü
Muğla'da serinlemek için gölete giren iki çocuk ve anneleri öldü
Fiyatı satıcı değil alıcı belirliyor: Konutta-araçta alıcı 'kral' oldu
Fiyatı satıcı değil alıcı belirliyor: Konutta-araçta alıcı 'kral' oldu
Kaskoda dayatma! Bankadan kaçış yok, istedikleri fiyatı veriyorlar
Kaskoda dayatma! Bankadan kaçış yok, istedikleri fiyatı veriyorlar
Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası gerginliği
Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası gerginliği
Bakan Bayraktar'dan elektrik zammı açıklaması
Bakan Bayraktar'dan elektrik zammı açıklaması
İsrail uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı
İsrail uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı
İzmir Torbalı'daki patlamanın nedeni belli oldu
İzmir Torbalı'daki patlamanın nedeni belli oldu
Kur korumalı mevduatta vergi istisnası sona eriyor
Kur korumalı mevduatta vergi istisnası sona eriyor
Milyonların gözü enflasyon rakamlarında: İşte değişecek ödemeler
Milyonların gözü enflasyon rakamlarında: İşte değişecek ödemeler
Erdoğan'dan temmuzda yoğun diplomasi trafiği
Erdoğan'dan temmuzda yoğun diplomasi trafiği
SGK, geçen yıl 88 bin 455 kişinin sigortalılığını iptal etti
SGK, geçen yıl 88 bin 455 kişinin sigortalılığını iptal etti
Atık şişeni getir alışveriş fişini götür
Atık şişeni getir alışveriş fişini götür
Yüzde 25 uygulaması sona eriyor: Kiralarda TÜFE dönemi
Yüzde 25 uygulaması sona eriyor: Kiralarda TÜFE dönemi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İzmir'deki Seçil Erzan vakasında 2 şüpheli adli kontrolle serbest

İzmir'de bir banka şube müdürü için de gözaltı kararı verilen nitelikli dolandırıcılık ve zimmet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı konuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2024 20:08, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2024 21:52
Yazdır

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübünün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şubeleri ekipleri tarafından yakalanan özel bir banka şubesinde çalışan E.Y. ile döviz bürosu çalışanı A.A'nın işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler E.Y. ve A.A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında şüphelilerin dolandırdıkları kişi sayısının 10'a, elde ettikleri para miktarının da 300 milyon dolara çıktığı belirtildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen şube müdürü Hatice Ö'nün yüksek güvenlikli psikiyatri kliniğinde tedavisine devam edildiği, bankada da müfettişlerin incelemesinin sürdüğü ifade edildi.

- Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübünün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine, özel bir bankanın Bornova şube müdürü Hatice Ö. ve Karşıyaka'daki bir döviz bürosu sahibi S.Ç. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" iddiasıyla soruşturma başlatmış, 27 Haziran'da 2 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, döviz bürosu sahibi S.Ç'yi Karşıyaka ilçesindeki iş yerinde yakalamış, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Hatice Ö'nün ise aşırı ilaç kullanımı nedeniyle rahatsızlanarak bir hastaneye başvurduğu belirtilmişti.

Hatice Ö'nün mağdurlardan bazılarına "kur korumalı mevduat ile altın hesabında değerlendireceğini", bazılarına ise "fiziki altın alacağını" söyleyerek topladığı parayı döviz bürosuna aktardığı iddia edilmişti. Şüphelilerin 5 kişiyi 200 milyon lira dolandırdığı öne sürülmüştü.

Öte yandan, Hatice Ö. ile döviz bürosu sahibi S.Ç'nin tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber