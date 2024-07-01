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İzmir'de tüpün bomba gibi patladığı iş yeri 11 aydır ruhsatsızmış

İzmir'in Torbalı ilçesinde, 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı tüp patlamasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Patlamanın meydana geldiği lokantanın 11 aydır ruhsatsız olduğu ve bu şekilde faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2024 21:12, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2024 21:32
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Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde, bir lokantada meydana gelen sanayi tipi tüp patlaması 5 kişinin ölümüne, 63 kişinin de yaralanmasına yol açmıştı.

20 dükkan, 11 bina, 11 aracın zarar gördüğü büyük patlamaya ilişkin yeni bilgiler de ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda, patlamanın yaşandığı lokantanın 11 aydır ruhsatsız olduğu ve bu şekilde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Öte yandan, gözaltına alınan lokanta sahibi G.K. ile iş yerinin tüpünü değiştiren M.K. adliyeye sevk edildi. Lokanta sahibi G.K. ifadesinde, tüpün cumartesi günü öğleden sonra değiştirildiğini, iş yerinin saat 02.00'ye kadar açık olduğunu ve herhangi bir gaz kokusu da almadıklarını öne sürdü.

Tüpü değiştiren M.K. ise işlemi usule uygun yaptığını iddia etti.

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