Aydın'da çıkan kavgada silahla vurulan otel sahibi öldü

Cumhuriyet Mahallesi Turizm Sokak'ta A.D, Gökhan Özçelik'e ait otele gitti, ikili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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