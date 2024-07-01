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Patpat şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Karabük'ün Yenice ilçesinde tarım aracı olarak bilinen patpatın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2024 22:57, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2024 23:04
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Patpat şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza ilçeye bağlı Çeltik köyü sınırlarında meydana geldi. İsmail Onur (34) idaresindeki patpat aracı sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile Özcan Kayalı (35) ağır yaralanırken, Semra Yeşil (35), Yusuf Talha Kayalı (8), Emir Ali Yeşil (2), Elif Rana Kayalı (9) ve Hira Nur Kayalı (10) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Yenice Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan İsmail Onur hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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