Kabinede iki bakan değişti
Fahrettin KOCA, Sağlık Bakanlığı, Kemal MEMİŞOĞLU, Mehmet ÖZHASEKİ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Murat KURUM, 2 bakanlıkta değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Temmuz 2024 00:48, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2024 00:57
ATAMA KARARLARI
Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen;
- Fahrettin KOCA'dan boşalan Sağlık Bakanlığına Kemal MEMİŞOĞLU,
- Mehmet ÖZHASEKİ'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Murat KURUM,
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü ve 106 ncı maddeleri gereğince atanmıştır.
1 Temmuz 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI