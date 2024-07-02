İşçi alım yönetmeliğinde gemiadamı düzenlemesi

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik şu şekilde:

2 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Karar Sayısı: 8705

Ekli "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlanna İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe geçici 11 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 12- (1) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde, transit gemi sağlık hizmetlerini yerine getirmek üzere denizde görev yapan personelden ilgili mevzuatı gereğince gemiadamı olma şartlannı taşıyanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde başvurmaları kaydıyla, anılan Genel Müdürlük adına ihdas edilmiş olan "gemiadamı" unvanlı sürekli işçi kadrolarına atanabilirler."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

