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Milyonların gözü Kabine toplantısında! İşte masadaki kritik konular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine toplantısında ekonomi önemli bir gündem maddesi olarak öne çıkacak. Memur maaşlarına yapılacak zam oranı ve emekli aylıklarının toplantıda görüşülmesi bekleniyor. Son kabine toplantısı 4 Haziran'da yapılmıştı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 02 Temmuz 2024 07:42, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2024 07:43
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Milyonların gözü Kabine toplantısında! İşte masadaki kritik konular

Sabash Gazetesi'nden Betül Usta'nın haberine göre Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı, Kabine Toplantısı'na çevrildi. Kabine, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak.


Milyonları ilgilendiren kritik toplantıda, enflasyonla mücadele ve tasarruf vergi paketi masada olacak.



EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI

Ekonomideki yol haritasının masaya yatırılacağı toplantıda enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin atılan adımlar ele alınacak.


Enflasyonda belirlenen hedeflerin tutturulabilmesi için izlenen yol harikası değerlendirilecek. Memur maaşı ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranının da kabine de gündeme gelmesi bekleniyor.


KAMUDA TASARRUF PAKETİ

Enflasyonu kontrol altına almak için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilişkin uygulamalar ve yeni vergi paketi görüşülecek başlıklar arasında yer alacak.


TERÖRLE MÜCADELE

Pençe operasyonları ile köşeye sıkışan terör örgütleri son çırpınışlarını yaşıyor.


Kabinede, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonları ile terörle mücadele konusu gündeme gelecek. Terörle mücadelede kararlılık vurgulanacak.


ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE

İzmir ve Balıkesir'deki orman yangınları da Kabine gündeminde olacak. Orman yangınlarına erken müdahale ve yangınların önlenmesi için alınan önlemler masaya yatırılacak.


YOĞUN DİPLOMATİK TEMASLAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3-4 Temmuz'da Astana Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi, 6 Temmuz'da Şuşa'daki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi, 9-11 Temmuz'da Washington'daki NATO Zirvesi ve 20 Temmuz'da TSK'nın Kıbrıs Harekatı'nın yıldönümü kutlamaları vesilesiyle KKTC'ye gidecek.


Kabinede Erdoğan'ın yurtdışı programları ve yoğun temas trafiğinin de gündemde olması öngörülüyor.

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