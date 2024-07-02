AK Parti genel merkezi bir dizi uyarılarda bulundu

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre Kızılcahamam'da gerçekleştirilen AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda belediye başkanları genel merkez yönetimi ve kabine üyelerine tarım arazilerinin hobi bahçesi adı altında talan edilmesinden dolayı şikayette bulundu. Başkanlar "Tarım arazilerine dokunulsun istemiyoruz. Bununla ilgili hemen bir çalışma yapılması ve bir standarda oturtulması gerekiyor. İmar konusunda tarım arazilerinin dokunulmazlığı ön plana çıkarılmalı. Bunların denetimi konusunda somut adımlar atılmalı" dedi.

DEPREM ŞEHİRLERİNE DESTEK ARTMALI

Öte yandan, bazı doğu şehirlerinde ilçe belediye başkanlığı yapanlar, bölgeye termal yatırımlar gerçekleştirilmesi konusunda talepte bulundu. Birçok belediye başkanı ise asfalt konusunu şikayetlerini iletti. Deprem şehirlerinin belediye başkanları da "Bizim özel durumumuz var. Depremden dolayı nüfus azaldı. Buna paralel gelir azaldı ve deprem sebebiyle giderler arttı. Desteklerin artırılmasını istiyoruz" diye konuştu .

AK Parti önümüzdeki süreçte yeni planlamalar yaparak, yerel yönetimlerdeki marka olma özelliğini güçlendirmek için yeni adımlar atmayı planlıyor.

VATANDAŞLA ARANIZA DUVAR ÖRMEYİN

Kampta, 31 Mart yerel seçimlerindeki oy kaybının sebeplerinden birisi olan "kibir" konusu da gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre genel merkez yönetimi "Kibri bir tarafa bırakın. Tevazu, gayret ve samimiyeti elden bırakmayın. Aşırı lüksten, aşırı gösterişten ve şatafatlı hayattan kaçının. Vatandaş ile aranıza duvar örmeyin. Vatandaşın hoşlanmayacağı bir hayat tarzı benimsemeyin. Partimizin kuruluş amacını ve halka hizmet mottosunu unutmayın. Daima halkla birlikte halkın içinde olun" tavsiyesinde bulundu.