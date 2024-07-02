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Sulama tesisleri ücret tarifesi belirlendi

Bazı sulama tesislerinden faydalananlardan 2024'te alınacak işletme ve bakım ücretleri belli oldu. Bu yıl sulama tesisleri işletme ve bakım ücret tarifeleri, 30 kategorideki bitki çeşidi ve sera için dekar başına 43 lira ile 1858 lira arasında değişirken, 1000 metreküp su ücreti 43 lira ile 690 lira arasında olacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Temmuz 2024 09:09, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2024 09:11
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Sulama tesisleri ücret tarifesi belirlendi

2024 Yılı Sulama Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce işletilen Ağrı'da Eleşkirt, Tunceli'de Akpazar, Elazığ'da Kuzuova, Van'da Van ve Gürpınar tesisleri ile yüklenici firmalar tarafından işletilen Bursa'da Dağdibi, İzmir'de Rahmanlar, Adana'da İmamoğlu 4. kısım ve Meletmez, Erzurum'da Kirazlı, Elazığ'da Kanatlı, Diyarbakır'da Başlar, Kayseri'de Bünyan Sarıoğlan, Şanlıurfa'da Viranşehir 1. ve 2. kademe, Şanlıurfa'da Mardin Ceylanpınar ovaları 2. ve 3. kısım, Sivas'ta Nevruz, Gümüşhane'de Sadak ve Günbatur, Kastamonu'da Bezirgan Hazım Kılıç, Çay ve Hasanlı, Çanakkale'de Taşoluk sulama tesislerinde belirlenen tarifelere göre işletme ve bakım ücreti alınacak.

Bu yıl sulama tesisleri işletme ve bakım ücret tarifeleri, 30 kategorideki bitki çeşidi ve sera için dekar başına 43 lira ile 1858 lira arasında değişecek. 1000 metreküp su ücreti, 43 lira ile 690 lira arasında olacak.

İşletme ve bakım ücreti, her bitkinin yıl içindeki yetişme süresine göre tespit edilecek. Bu nedenle bir yıl içinde aynı parsele, biri kalktıktan sonra yenisi ekildiğinde, bu bitkilerin her biri için ayrı ayrı işletme ve bakım ücreti uygulanacak.

Yıllık işletme ve bakım ücretleri, sulama sayısına bakılmaksızın, sulanan parsel sahibinden, kiracı veya ortakçıdan alınacak.

İndirimler

Bir yıl içinde aynı parsele biri kalktıktan sonra diğer bitki ekildiğinde, bir önceki bitkinin sulanmış olması şartıyla ondan sonra ekilen bitkiler için işletme ve bakım ücreti yüzde 20 indirimli uygulanmaya devam edilecek.

Çiftçilerin devamlı olarak kendi motopomplarıyla suladıkları bitkiler (yağmurlama ve damla sulama dahil) için işletme ve bakım ücreti yüzde 50 indirimli uygulanacak.

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