Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Edirne'de buğday yüklü römorka çarpan kamyonetteki 3 kişi öldü
Edirne'de buğday yüklü römorka çarpan kamyonetteki 3 kişi öldü
Faizsiz Masrafsız 30.000 TL'yi Kaçırmayın!
Faizsiz Masrafsız 30.000 TL'yi Kaçırmayın!
Sponsorlu İçerik
RTÜK Başkanı Şahin: Medyamız, bilgi kirliliğinden uzak durmalı
RTÜK Başkanı Şahin: Medyamız, bilgi kirliliğinden uzak durmalı
Suriyelilere yönelik provokatif eylemlerle ilgili 474 şahıs gözaltına alındı
Suriyelilere yönelik provokatif eylemlerle ilgili 474 şahıs gözaltına alındı
DMM'den 'Suriyelilere vergi muafiyeti var' iddiasına yalanlama
DMM'den 'Suriyelilere vergi muafiyeti var' iddiasına yalanlama
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim
İTO açıkladı: İstanbul'da zam şampiyonu belli oldu
İTO açıkladı: İstanbul'da zam şampiyonu belli oldu
Cevdet Yılmaz: Dünya ihracatından aldığımız pay büyüyor
Cevdet Yılmaz: Dünya ihracatından aldığımız pay büyüyor
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk yarısında arttı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk yarısında arttı
Güvenlik kaynaklarından Suriye'nin kuzeyindeki olaylara ilişkin açıklama
Güvenlik kaynaklarından Suriye'nin kuzeyindeki olaylara ilişkin açıklama
Yeni Sağlık Bakanı irticalen konuştu: Allah bizi mahcup etmesin
Yeni Sağlık Bakanı irticalen konuştu: Allah bizi mahcup etmesin
Akaryakıtta usulsüz faturayı bitirecek sistem gelecek yıl zorunlu olacak
Akaryakıtta usulsüz faturayı bitirecek sistem gelecek yıl zorunlu olacak
Mülki İdare Amirleri yönetmeliğinde 5 ilçenin sınıfı değişti
Mülki İdare Amirleri yönetmeliğinde 5 ilçenin sınıfı değişti
LPG'ye zam geldi
LPG'ye zam geldi
Kamuda tasarrufa uymayana ne ceza verilecek? İşte detaylar
Kamuda tasarrufa uymayana ne ceza verilecek? İşte detaylar
AK Parti genel merkezi bir dizi uyarılarda bulundu
AK Parti genel merkezi bir dizi uyarılarda bulundu
Milyonların gözü Kabine toplantısında! İşte masadaki kritik konular
Milyonların gözü Kabine toplantısında! İşte masadaki kritik konular
Memur ve emeklinin maaş zammı yarın netleşecek
Memur ve emeklinin maaş zammı yarın netleşecek
Bakan Özhaseki, görevden affını istedi
Bakan Özhaseki, görevden affını istedi
Türk Bayrağına saldırılarla ilgili re'sen soruşturma başlatıldı
Türk Bayrağına saldırılarla ilgili re'sen soruşturma başlatıldı
'İstihdam açısından öne çıkan alanlarda yeni programlar açıyoruz'
'İstihdam açısından öne çıkan alanlarda yeni programlar açıyoruz'
Bakan Yerlikaya'dan Kayseri paylaşımlarına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Kayseri paylaşımlarına ilişkin açıklama
Tezgaha gelene kadar fiyat 4 katına çıkıyor
Tezgaha gelene kadar fiyat 4 katına çıkıyor
Bakan Şimşek, 'Kazanç vergisine çalışıyoruz' dedi borsa çakıldı
Bakan Şimşek, 'Kazanç vergisine çalışıyoruz' dedi borsa çakıldı
Sinan Ateş davasına yarın devam edilecek
Sinan Ateş davasına yarın devam edilecek
Büyük devlet memurları mitingi Anıtpark'ta gerçekleşti
Büyük devlet memurları mitingi Anıtpark'ta gerçekleşti
Okul kayıtları adrese dayalı olarak yapıldı
Okul kayıtları adrese dayalı olarak yapıldı
Kabine değişikliğinde yeni iddia: O gece, bu gece
Kabine değişikliğinde yeni iddia: O gece, bu gece
Ali Yerlikaya açıkladı: Kayseri'deki olaylarla ilgili 67 kişi gözaltına alındı
Ali Yerlikaya açıkladı: Kayseri'deki olaylarla ilgili 67 kişi gözaltına alındı
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,32 değer kazanarak 10.376,63 puana yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2024 13:09, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2024 13:10
Yazdır
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 33,32 puan artışla 10.376,63 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 32,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,67 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,81 ile turizm oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ayrıca ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 puanın direnç, 10.300 ve 10.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber