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Dolar/TL 32,69 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 32,6910 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2024 10:14, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2024 10:15
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Dolar/TL 32,69 seviyesinden işlem görüyor

Dün düşüş eğilimini üst üste 4. işlem gününe taşıyan dolar/TL, günü yüzde 0,2 azalışla 32,6553'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,6910'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 32,1360, sterlin/TL ise önceki kapanışının hemen altında 41,2630'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 105,9 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, söz konusu açıklamaların varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 48,5'e inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Ülkede ekonomik aktivitenin yavaşlamasının enflasyonun beklenen seviyeye inmesinde önemli olduğunu aktaran analistler, iş gücü piyasasındaki olası soğuma işaretlerinin de Fed'in politika alanını genişleteceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in eylülde faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 71, kasımda yüzde 95 ile fiyatlanıyor. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın aralık toplantısında ikinci kez faiz indirme ihtimali ise yüzde 80 ile fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyonla işsizlik, ABD'de ise JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 107'nın direnç, 105 ve 104 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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