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Altının gramı 2 bin 445 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yatay başlamasının ardından 2 bin 445 lira seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2024 10:37, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2024 10:38
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Altının gramı 2 bin 445 liradan işlem görüyor

Dün altının ons fiyatındaki artışa karşın dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2 bin 446 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 2 bin 445 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 40 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 80 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda bir önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 2 bin 325 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Dünya genelinde bazı merkez bankaları uzun bir aranın ardından yılın ilk yarısında faiz indirimi adımı atarken, yılın ikinci yarısında söz konusu adımların ne sıklıkla atılacağı sorusu varlık fiyatlarını etkiliyor.

Özellikle Fed'in izleyeceği yola ilişkin soru işaretleri yatırımcıların karar almasını zorlaştırırken, bugün Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin bankanın gelecek dönem politikasına ilişkin ipucu verebileceği tahmin ediliyor.

ABD'de dün açıklanan verilerin ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya işaret ettiğini belirten analistler, özellikle cuma günü açıklanacak istihdam raporu verilerinin ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin daha çok bilgi vermesinin beklendiğini söyledi.

Analistler, ülkede ekonomik aktivitenin yavaşlamasının enflasyonun beklenen seviyeye inmesinde önemli olduğunu kaydederek, iş gücü piyasasındaki olası soğuma işaretlerinin de Fed'in politika alanını genişleteceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 71, kasımda yüzde 95 ile fiyatlanıyor. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın aralık toplantısında ikinci kez faiz indirme ihtimali ise yüzde 80 ile fiyatlanıyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ayrıca Avro Bölgesi'nde enflasyon ile işsizlik, ABD'de ise JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 280 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 380 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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