Jose Mourinho, Fenerbahçe'de yaşadığı en büyük zorluğu açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kulüp kanalı FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca transfer dönemi ve yeni sezon çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Jose Mourinho'nun açıklamaları şöyle:

"İLK HAFTADAN ÇOK MUTLUYUM"

Bizler için oyuncularımın her şeylerini verdiği bir kamp oldu. Kolay bir hafta geçmedi çünkü ilk hafta her zaman zordur. Günde iki idman yaptık. Herkes de çalışmalarımıza çok odaklanmış bir şekilde elinden gelenin en iyisini yaptı. Biz orada antrenmanlarımıza odaklanmaya çalıştık, cumartesi günü oynadığımız maçtan ziyade. Kolay değil öyle bir hazırlık maçı oynamak. Çünkü oyuncular maçtan önce zaten hafta boyunca yapmış olduğumuz çalışmalardan dolayı yorgundu ama benim oyuncularımı tanımam için iyi bir fırsattı. Aynı şekilde onların beni tanıması için de iyi bir fırsattı. Çok fazla eksik oyuncumuz vardı ama bu benim için de her zaman bir fırsat oldu çünkü elimdeki genç oyuncuları görme fırsatı yakaladım. Aynı zamanda Kulübümüzün organizasyonunun seviyesini anlamam için de benim için güzel geçti diyebilirim. Bir hafta boyunca hiçbir hata olmadı. Gerçekten her şey çok iyi ve organize bir şekilde ilerledi. Bu sebeple geçirmiş olduğumuz ilk haftadan çok mutluyum.

JOSE MOURINHO: "TÜM OYUNCULAR ELİMDE DEĞİL"

Tabii ki şu anda elimizde olan oyuncular farklı bir şey bizler için. Önümüzdeki hafta takımımıza katılacak oyunculardan sonra farklı bir durum olacak. Avrupa Şampiyonası bittikten sonra durum bizler için farklı olacak. Şu anda çalıştığımız kadro içerisinde çok fazla genç oyuncu var. Muhtemelen birçoğu sezon hazırlıkları bittiğinde A Takımda olmayacaklar ama onlarla çalışıyor olmaktan, onları geleceğe hazırlıyor olmaktan dolayı mutluyum. Tabii ki bu hazırlık döneminde Takımımızdan ayrılan oyuncular da olacak, milli takımlarında olan oyuncularımız da var. Onun dışında Szymanski, Tadic, Livakovic gibi izinli oyuncularımız var. Bu da yaklaşık 8-9 oyuncu ediyor. Bu kolay değil, neredeyse takımın %50'si. Şu anda yaşamış olduğumuz zorluk Avrupa Şampiyonası. Bütün oyuncular elimde değil ama geçen seneden kalan kaliteli bir Takımımız var. Biz transfer döneminde de doğru şeyleri, pazardaki doğru anda ve akıllı bir şekilde yapmak istiyoruz. Duygusal olarak değil, akıllı bir şekilde hareket etmek istiyoruz.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ TRANSFERİ

Çok mutluyum. Başkanımıza da teşekkür ediyorum çünkü kalmasını istediğim oyunculardan bir tanesiydi. Çağlar'ın da oyuncu olarak çok sevdiğim, çok hoşuma giden özellikleri var. Daha önce de kendisi kalmak istediğini belirtmişti. Biz kulüpte kalmak isteyen, kulübe bağlılığı olan oyuncuların her zaman Takımımızda olmasını isteriz ki ben Fenerbahçe'ye gelmeden önce kendisiyle Roma'da çalıştığım dönemde ilgilenmiştim, onu takıma katmak istemiştim fakat bu mümkün olmadı. O, benim neler istediğimi biliyor, ben de onun neler istediğini çok iyi biliyorum. O burayı çok seviyor ve buraya kalıcı olarak transfer olmak istedi. Atletico Madrid'in pek çok opsiyonu vardı ama Kulübümüz gerçekten çok iyi bir iş çıkarttı. Çağlar da burada kalmak için çok uğraştı. Yarın bizimle Avusturya'ya gelecek. Avusturya'da geçireceğimiz kamp bizler için çok önemli çünkü Avrupa Şampiyonası'nda da çok fazla oyuncumuz var. Kendisi de sakatlığı sebebiyle Avrupa Şampiyonası'na katılamamıştı. Dolayısıyla yarın bizlerle birlikte çalışmalara başlayacak. Bizim için çok önemli olacak.

"HİÇBİR TAKIM TRANSFER DÖNEMİNDE ŞAMPİYON OLMAZ"

Basın için transfer dönemi 12 ay boyunca açıktır. Kulüpler için bu farklı ama basında 12 ay boyunca transfer dönemi devam eder. Bu aslında insanlar için keyiflidir ama bir yandan da gerçekler vardır. Bazı takımlar şimdiden çok fazla transfer yaptılar ki bunun da lig için iyi olduğunu düşünüyorum. Ama umarım maaşları ödeyebilirler çünkü gerçekten çok yüksek maaşlar ödeniyor. Umarım ileride bu konuda problem yaşamazlar ki aslında bu bizim problemimiz değil. Bizim başka takımlara değil, kendimize bakmamız gerekiyor. Bizler ihtiyacımız olan istediğimiz profilleri belirledik. Buraya geldiğim birinci günden itibaren de bunu konuşuyoruz, ihtiyacımız olan profilleri biliyoruz. O yüzden biliyorum çok yakın bir zamanda ilk resmi maçımızı oynayacağız. Bu biraz üzerimizde baskı oluşturuyor ama sakin olmamız gerekiyor. Duygusal davranmamamız gerekiyor. Doğru oyuncuları doğru anlaşmalarla getirmemiz gerekiyor. Acele etmememiz gerekiyor. Bizim zaten çok fazla, 6, 7, 8 oyuncu getirmemiz gibi bir durum yok. Önceliklerimizi biliyoruz. Farkındayım, insanların gözünde Çağlar zaten bir Fenerbahçe futbolcusu gibiydi ama aslında değildi. Kiralık olarak gelmişti. Dolayısıyla onu Takımımıza tekrar kattık ve Takımımıza iyi bir stoper kazandırdık.

Önümüzdeki haftalardan itibaren de tahmin ediyorum ki bizim yaklaşımımıza uyacak oyuncuları kadromuza katacağız. Hiçbir takım transfer döneminde şampiyon olmaz. Şampiyonluklar nisan ayında, mayıs ayında kazanılır. Transfer sezonunda ancak transfer kupası kazanırsınız ki böyle bir kupa yok zaten. Sakin olmamız gerekiyor, ne istediğimizi biliyoruz. Eminim ki istediğimiz şeyleri de bu süre içerisinde yapacağız. Benim şu an transfer döneminde basında konuşulanların keyfini çıkaracak vaktim yok. Ben çalışmalarıma odaklanmış durumdayım. Biliyorum ki basında, internette pek çok yalan haberler yazılıyor, gerçekler yazılıyor. Benim bunlarla keyifli vakit geçirecek zamanım yok. Ben tamamen işime odaklanmış durumdayım. Şimdi Avusturya'ya gideceğiz, orada kamp geçireceğiz. İki hafta sonra resmi maçlar başlayacak. İkinci haftada Livakovic, Tadic ve Szymanski Takımımıza katılacaklar. Djiku ve Bright döndüler, önümüzdeki ilk hazırlık maçında oynayacak durumdalar. Sanıyorum Çağlar Söyüncü de ilk hazırlık maçında oynayacak durumda." şeklinde bir açıklama yaptı.

"BURADAKİ NEGATİF ŞEYLERDEN BİRİ, YEMEKLERİN ÇOK GÜZEL OLMASI"

Pasta kesme kültürü Türk kültürü mü yoksa kulübe ait bir kültür mü bilmiyorum ama burada gördüğüm güzel şeylerden biri. Ben kariyerimde farklı yerlerde çalışıp oranın kültüründen farklı şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Burada da yapılan pasta seremonisini seviyorum. Aslında bir bebeğe yedirir gibi -bebek dediğim doğum günü sahibi oluyor- yaşça büyük olanın pasta yedirmesi çok güzel oluyor. Oyuncular hep birlikte oluyor, bir aile ortamı oluşturuluyor. Aynı zamanda buradaki negatif şeylerden biri yemeklerin çok güzel olduğu. Ben normalde kendime iyi bakan biriyim, burada iki kat iyi bakmam gerekiyor çünkü yemekler gerçekten çok güzel.