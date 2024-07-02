Adana'da boşandığı eşini öldüren kişi intihar etti

Yener ve Altınsoy'un iki çocuklarının bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Buradaki tartışmanın ardından Altınsoy'a av tüfeğiyle ateş eden Yener, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

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