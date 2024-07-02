Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Temmuz 2024 10:59, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2024 11:01
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist hale getirildi.