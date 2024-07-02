Aşırı sıcaklar elektrik tüketimini yüzde 15 artırdı

İTO açıkladı: İstanbul'da zam şampiyonu belli oldu
İTO açıkladı: İstanbul'da zam şampiyonu belli oldu
Faizsiz Masrafsız 30.000 TL'yi Kaçırmayın!
Faizsiz Masrafsız 30.000 TL'yi Kaçırmayın!
Sponsorlu İçerik
Cevdet Yılmaz: Dünya ihracatından aldığımız pay büyüyor
Cevdet Yılmaz: Dünya ihracatından aldığımız pay büyüyor
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk yarısında arttı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk yarısında arttı
Güvenlik kaynaklarından Suriye'nin kuzeyindeki olaylara ilişkin açıklama
Güvenlik kaynaklarından Suriye'nin kuzeyindeki olaylara ilişkin açıklama
Yeni Sağlık Bakanı irticalen konuştu: Allah bizi mahcup etmesin
Yeni Sağlık Bakanı irticalen konuştu: Allah bizi mahcup etmesin
Akaryakıtta usulsüz faturayı bitirecek sistem gelecek yıl zorunlu olacak
Akaryakıtta usulsüz faturayı bitirecek sistem gelecek yıl zorunlu olacak
Mülki İdare Amirleri yönetmeliğinde 5 ilçenin sınıfı değişti
Mülki İdare Amirleri yönetmeliğinde 5 ilçenin sınıfı değişti
LPG'ye zam geldi
LPG'ye zam geldi
Kamuda tasarrufa uymayana ne ceza verilecek? İşte detaylar
Kamuda tasarrufa uymayana ne ceza verilecek? İşte detaylar
AK Parti genel merkezi bir dizi uyarılarda bulundu
AK Parti genel merkezi bir dizi uyarılarda bulundu
Milyonların gözü Kabine toplantısında! İşte masadaki kritik konular
Milyonların gözü Kabine toplantısında! İşte masadaki kritik konular
Memur ve emeklinin maaş zammı yarın netleşecek
Memur ve emeklinin maaş zammı yarın netleşecek
Bakan Özhaseki, görevden affını istedi
Bakan Özhaseki, görevden affını istedi
Türk Bayrağına saldırılarla ilgili re'sen soruşturma başlatıldı
Türk Bayrağına saldırılarla ilgili re'sen soruşturma başlatıldı
'İstihdam açısından öne çıkan alanlarda yeni programlar açıyoruz'
'İstihdam açısından öne çıkan alanlarda yeni programlar açıyoruz'
Bakan Yerlikaya'dan Kayseri paylaşımlarına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Kayseri paylaşımlarına ilişkin açıklama
Tezgaha gelene kadar fiyat 4 katına çıkıyor
Tezgaha gelene kadar fiyat 4 katına çıkıyor
Bakan Şimşek, 'Kazanç vergisine çalışıyoruz' dedi borsa çakıldı
Bakan Şimşek, 'Kazanç vergisine çalışıyoruz' dedi borsa çakıldı
Sinan Ateş davasına yarın devam edilecek
Sinan Ateş davasına yarın devam edilecek
Büyük devlet memurları mitingi Anıtpark'ta gerçekleşti
Büyük devlet memurları mitingi Anıtpark'ta gerçekleşti
Okul kayıtları adrese dayalı olarak yapıldı
Okul kayıtları adrese dayalı olarak yapıldı
Kabine değişikliğinde yeni iddia: O gece, bu gece
Kabine değişikliğinde yeni iddia: O gece, bu gece
Ali Yerlikaya açıkladı: Kayseri'deki olaylarla ilgili 67 kişi gözaltına alındı
Ali Yerlikaya açıkladı: Kayseri'deki olaylarla ilgili 67 kişi gözaltına alındı
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
Erdoğan: Tüm kademelerde gereken adımları atacağız
Erdoğan: Tüm kademelerde gereken adımları atacağız
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti arttı
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti arttı
Memur ve emeklinin maaş zammı bu hafta netleşecek
Memur ve emeklinin maaş zammı bu hafta netleşecek
AK Parti'nin kampı başladı: Yerel seçim sonuçları masada
AK Parti'nin kampı başladı: Yerel seçim sonuçları masada
Haziran ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
Haziran ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Aşırı sıcaklar elektrik tüketimini yüzde 15 artırdı

Türkiye'nin elektrik tüketimi, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, artan klima kullanımı gibi nedenlerle haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15 arttı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2024 12:10, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2024 11:57
Yazdır
Aşırı sıcaklar elektrik tüketimini yüzde 15 artırdı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ve AccuWeather verilerine göre, Türkiye son yılların en sıcak haziran ayını yaşadı.

Buna göre, geçen yıl haziranda sıcaklık değerleri çoğunlukla 21-26 santigrat derece arasında değişirken, bu yıl haziranın ilk günü 30 santigrat dereceyle başladı. Hava sıcaklıkları bu dönemde bazı şehirlerde 42 dereceye kadar yükseldi.

Haziranda en düşük sıcaklık değeri dahi geçen yıl aynı dönemdeki en yüksek sıcaklıktan daha fazla oldu.

Türkiye'nin haziranda elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15 artarak 28 milyon 556 bin 804 megavatsaat oldu. Geçen yıl haziranda tüketilen elektrik 24 milyon 873 bin 787 megavatsaat olarak kaydedilmişti.

"Kavuran sıcaklıklar" nedeniyle artan klima kullanımı tüketim artışında önemli rol oynadı. Bu dönemde doğal gazdan elektrik üretimi yüzde 99 artarak 4 milyon 601 bin 650 megavatsaat oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu kaynaktan elektrik üretimi 2 milyon 315 bin 501 megavatsaat olmuştu.

Güneşte yüzde 61 artış

Söz konusu dönemde, güneş ve rüzgardan elektrik üretimindeki artış da dikkati çekti.

Haziranda güneş enerjisi santrallerinin elektrik üretimi yüzde 61 artışla 3 milyon 226 bin 93 megavatsaat, rüzgardan elektrik üretimi ise yüzde 34 artışla 3 milyon 36 bin 992 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, hidrolik enerji, linyit ve ithal kömürden elektrik üretiminde kayda değer artış ya da düşüş yaşanmadı.

Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, Haziran 2023 "tüm zamanların en sıcak haziranı" olarak kayıtlara geçmişti. Bu yılki haziran ayı sıcaklıklarının da yeni bir rekoru getirmesi bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber