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Tankere arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, tankere arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2024 12:24, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2024 12:25
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Tankere arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İbrahim Akbınar (67) idaresindeki 07 ZY 0265 plakalı otomobil, Kütahya-Uşak çevre yolundaki Buğday Pazarı Kavşağı'nda aynı yönde giden Ö.A'nın kullandığı 43 KM 022 plakalı tankere arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Akbınar ile araçtaki Kazım (82) ve Münire Kocabıyık (78), sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Kazım ve eşi Münire Kocabıyık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, sürücü Akbınar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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