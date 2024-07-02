Samsun'da orman yangını
Samsun'un Yakakent ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2024 14:30, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2024 14:43
Çepni Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yürütülen çalışma sonucu ekipler, mahalle sakinlerinin de yardımıyla yangını kontrol altına aldı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu da yangın bölgesinde incelemede bulundu.