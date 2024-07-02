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Zam ve tazminat kararnamesindeki değişiklikler ne anlama geliyor?

2006/102344 sayılı Zam ve Tazminat Kararnamesinde 2 Temmuz 2024 tarihi itibariyle 7 adet değişiklik yapılmış olup, yapılan değişikliklerin neler olduğunu açıklayacağız.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 02 Temmuz 2024 16:10, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2024 16:16
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Zam ve tazminat kararnamesindeki değişiklikler ne anlama geliyor?

2 Temmuz 2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmi Gazetede Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2024 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar yayınlanmış olup aşağıdaki tabloda söz konusu Kararda yapılan düzenlemelerin detaylarına yer verilmektedir.

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