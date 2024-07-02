Zam ve tazminat kararnamesindeki değişiklikler ne anlama geliyor?
2006/102344 sayılı Zam ve Tazminat Kararnamesinde 2 Temmuz 2024 tarihi itibariyle 7 adet değişiklik yapılmış olup, yapılan değişikliklerin neler olduğunu açıklayacağız.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 02 Temmuz 2024 16:10, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2024 16:16
2 Temmuz 2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmi Gazetede Devlet Memurlarına Ödenecek
Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2024
Yılında da Uygulanmasına Dair Karar yayınlanmış olup aşağıdaki tabloda söz konusu
Kararda yapılan düzenlemelerin detaylarına yer verilmektedir.