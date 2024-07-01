Rehber: Polonya'da Şirket Kurmak

İ L A N D I R

Avrupa Birliği üyelerinden bir tanesi olan Polonya'nın stratejik konumu ve AB'nin geniş pazarına erişimi burada kurulan bir şirketin Avrupa genelinde iş yapabilme ve ürünlerini geniş bir müşteri kitlesine ulaştırabilme fırsatına sahip olmasını sağlıyor. Aynı zamanda Polonya'nın son yıllarda ekonomik alanda gösterdiği istikrarlı büyümesi, Dünya Bankası ve IMF gibi kuruluşların raporları incelendiğinde yatırımcılar için güvenilir bir iş ortamı sağlıyor.

Polonya, yatırımcıları teşvik etmek amacıyla çeşitli vergi indirimleri ve destekleri sunmakla kalmayıp, vergi oranlarını birçok Avrupa ülkesine oranla daha düşük tutuyor.

Polonya şu an girişimcilik ekosistemi ve inovasyon açısından hızla gelişen bir ülke konumunda. Bu dinamik ekosistemden doğru faydalanmak yatırıcımlar için benzersiz bir fırsat olarak kendisini korurken FT Danışmanlık olarak bu ekosistemden en doğru şekilde faydalanabilmeniz için size yardımcı oluyoruz.

Polonya'da Şirket Kurmak



Polonya'da şirket kurmak için öncelikle 18 yaşını doldurmuş olmanız ve iş planınıza uygun bir vize almanız gerekir. İş planınız ve iş türünüze göre vize türleri farklılaşabilir.

Polonya'da yeni bir iş kurmanın önemli adımlarından bir tanesi aslında Start-up Vizesi, İnovasyon Vizesi ve Tek Temsilci Vizesi gibi vize türleri arasından doğru seçmek ve ardından ise gerekli şartları sağlamak.

Bu noktada detaylı ve doğru şekilde hazırlanmış bir iş planına, yeterli finansal kaynaklara ve vize türüne göre değişiklik gösteren İngilizce veya Lehçe dil bilgisi seviyesine sahip olmanız gerekir.

Bu konuda en önemli nokta ise; Polonya'da şirket kurma ve işletme süreçlerine dair yasal ve mevzuat bilgisine sahip olmanızdır. Bu işlemlerini doğru ve kolay bir şekilde yürütmenize yardımcı olacaktır ancak bu bilgilere ulaşamazsanız ya da bu karmaşık olabilecek süreci yönetmekte zorlanırsanız FT Danışmanlık olarak sizin için doğru yol haritasını oluşturuyoruz.

Polonya'da Şirket Kurma Aşamaları



Polonya'da şirket kurmak isteyenlerin izlemesi gereken bazı adımlar vardır. Polonya'da şirket kurmak için gerekli aşamalar ise şu şekilde sıralanabilir:

Doğru bir pazar araştırması yapılmalı ve iş planı hazırlanmalıdır.



Pazar araştırması özellikle hedef sektörün sahip olduğu pazar dinamikleri, rekabet durumları, potansiyel müşterileri ve tedarik zincirleri etrafında şekillenmelidir.

İş planı ise; iş modelini, finansal projeksiyonları, hedef ve stratejileri detaylı içermelidir.

Şirket türü seçilmelidir.



Polonya'da öne çıkan bazı şirket türleri vardır. Kısaca bu şirket türleri:

Tek Kişilik Şirket (Sole Proprietorship): Tek kişi tarafından kurulan ve yönetilen iş modelidir.

Ortaklık (Partnership): Birden fazla kişi tarafından kurulan iş modelidir.

Limited Şirket (Limited Liability Company - LLC): En popüler şirket türü olduğunu söyleyebiliriz. Sınırlı sorumluluk sunar ve hisse senetleri aracılığı ile sermaye toplayabilen bir iş modelidir.

Anonim Şirket (Joint-Stock Company): Daha büyük ölçekli işletmeler için uygundur ve borsada işlem görmeye açık bir iş modelidir.

Şirket ismine karar verilmeli ve tescillenmelidir.



Şirket ismi, planlanan şirket modeline uygun ve benzeri bulunmayan bir isim olmalıdır.

Ticaret sicili tescili için ise Polonya Ticaret Sicili'ne (KRS) kaydolunması gerekmektedir. Bu işlem yerel bir noter aracılığı ya da çevrimiçi olarak gerçekleştirilebilmektedir.

Sermaye gereksinimleri karşılanmalıdır ve eğer var ise hissedarlar belirlenmelidir.



Sermaye gereksinimleri şirket türüne göre değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin limited şirketler için minimum sermaye 5,000 PLN şeklindedir. Anonim şirketler için ise bu tutar yaklaşık 100,000 PLN şeklinde seyreder.

Hissedarların olması durumunda belirlenmesi ve gerekli sermaye dağılımının yapılması ise yine bu aşamada gereklilik gösterir.

Şirketin kuruluş sözleşmesi için gerekli adımlar izlenmelidir.



Şirketin kuruluş sözleşmesi için gerekli adımlardan bir tanesi noter onayıdır. Şirketin ana sözleşmesi noter tarafından onaylanmalıdır. Bu sözleşme, şirketin amaçlarını, sermaye yapısını, hissedarları ve yönetim organlarını belirtmelidir.

Kuruluş sözleşmesi, şirket ana sözleşmesinin ve diğer gerekli belgelerin hazırlanmasının ardından noterden alınan onayla oluşturulmuş olmaktadır.

Vergi kimlik numarasının alınması ve KRS kaydının yapılması gerekmektedir.



Vergi kimlik numarası (NIP), Polonya vergi dairesine başvurarak alınmaktadır.

KRS kaydı ise, tüm belgelerin hazırlanmasının ardından Polonya Ticaret Sicili'ne kaydolarak yapılmaktadır.

Bankada hesap oluşturulması gerekmektedir.



Polonya'da faaliyet gösterecek şirket için bir banka hesabı oluşturulması gerekir. Bu hesap sermaye yatırımı ve işletme finansmanı gibi işlemler için de kullanılacaktır.

Sosyal Güvenlik ve Sigorta kayıtları yapılmalıdır.



ZUS Kaydı, şirketinizin Polonya Sosyal Sigorta Kurumu'na (ZUS) kaydolması anlamına gelir ve bu noktada gerekli bir adımdır.

Yerel izinlerin ve lisansların alınması gerekir.



Faaliyet göstereceğiniz sektöre bağlı olarak gerekli olan yerel izin ve lisanslar alınmalıdır. Aynı zamanda çevre ve sağlık izinleri de edinilmelidir.

Muhasebe ve finansal kayıtlar sağlanmalıdır.



Polonya'da geçerli olan muhasebe standartlarına uygun bir şekilde muhasebe kayıtları tutulmalıdır.

İşletmenin başlatılması için bazı diğer gereklilikler bulunmaktadır.



Şirketin operasyonel süreçlerinin başlatılması, gerekli ekipman ve alt yapının kurulmasının yanında hedef pazara yönelik pazarlama ve satış stratejileri oluşturulmalıdır.

Polonya'da Şirket Kurma Maaliyeti



Polonya'da şirket kurmanın maliyeti, şirket türü ve diğer değişkenlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ancak genel bir çerçeve sunarak maliyet kalemlerinden ve ortalama tutarlardan bahsetmek mümkündür.

Şirket Kuruluşu İçin Noter Ücretleri



Noter Ücretleri: Şirketin ana sözleşmesinin noter tasdiki ve diğer noter işlemleri için ortalama olarak 1,000 PLN ile 2,000 PLN arasında ücret ödenmektedir.

Kayıt ve Tescil Ücretleri



KRS Kayıt Ücretleri: Polonya Ticaret Sicili'ne (KRS) kayıt için yaklaşık 500 PLN civarında bir ücret ödenmektedir.

İlan Ücretleri: Şirketin kurulumu ile ilgili ilan ücretleri için yaklaşık 100 PLN ödenir.

Sermaye Gereksinimleri



Limited Şirket (LLC) Sermayesi: Minimum sermaye 5,000 PLN'dir.

Anonim Şirket (JSC) Sermayesi: Minimum sermaye 100,000 PLN'dir.

Banka Hesabı Açma ve Sermaye Yatırımı



Banka Ücretleri: Banka hesabı açmak genellikle ücretsiz bir işlemdir ancak bazı bankalar küçük işlem ücretleri talep edebilmektedir.

Sermaye Yatırımı: Şirket türüne göre gerekli minimum sermaye tutarını banka hesabına yatırmanız gerekir.

Vergiler ve Diğer Ücretler



Vergi Kimlik Numarası (NIP) ve Sosyal Güvenlik Kayıtları (ZUS) için özel bir ücret ödenmemektedir. Yalnızca vergiler ve sosyal güvenlik primleri düzenli olarak ödenmelidir.

Faaliyet alanınıza bağlık olarak gerekli izin ve lisanslar için ek ücretler oluşabilir. Bu ücretler sektöre ve izin türüne göre farklılık gösterebilir.

Polonya'da şirket kurma sürecinde uzman bir danışmanlık firması ile çalışmak, süreci daha hızlı ve doğru yönetmek için önemli bir karardır. Yerel mevzuat ve gereklilikler sürekli güncellenirken bu bilgileri yakalamak ve doğru uygulamak zor olabilir. Bu noktada FT Danışmanlık olarak uzman ekibimiz ile size bu bilgileri ve güncel danışmanlık hizmeti sunuyoruz.