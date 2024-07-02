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İzmir'de acil servisler alarm veriyor

Turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayan vatandaşlar dönüş yoluna geçerken, hastaneler ve acil servislerde vakalar arttı. Acil Tıp Uzmanı Dr. Efe Kanter, daha çok sıvı kaybı ve sıcak çarpması vakalarının görüldüğünü söyleyerek dikkat edilmediği taktirde hastaneye başvurularda artışların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2024 16:48, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2024 17:16
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İzmir'de acil servisler alarm veriyor

Tatillerini tamamlayan vatandaşlar dönüş yoluna geçerken, turizm merkezlerindeki yoğunluk da hastane ve acil servislere kaydı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Efe Kanter, tatil yapacak olan vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Sıcak havalarda çeşitli semptomlarla karşılaşılıyor

Hava sıcaklıklarının bu dönem çok yüksek olduğunu ve bu kapsamda hastalarda da sıvı kaybına bağlı çok fazla semptom gördüklerini söyleyen Uzm. Dr. Efe Kanter, "Hasta başvurusunda artış var. Her yaştan hastalar acile geliyor. Özellikle yaşlı popülasyonda sıvı kaybına, bilinç bulanıklığı ve böbrek yetmezliğine bağlı çeşitli semptomlar görebiliyoruz" dedi.

"Su tüketimi en önemli faktör"

Genç hastalarda sıcak çarpmalarında daha çok baş ağrısı, halsizlik gibi çok belirgin olmayan semptomlar gördüklerini ifade eden Kanter, yaş ilerledikçe ve ek hastalıklar da arttıkça özellikle yaşlı popülasyonda bilinç bulanıklığı, bayılmalar ve komaların da görülebileceğini vurguladı. Sözlerini sürdüren Kanter, vücuttaki sıvı azlığına bağlı sodyumdaki yükselme, hastanın bilincinde bulanıklığa yol açabiliyor. Bu hastaların yoğun bakıma yatışı ihtiyaçları oldukça artabiliyor. Bireylerin bol su içmeye, serin alanlarda kalmaya, direkt sıcağa maruz kalmaktan uzak durmaya, sıcağa çıkarken kendini korumaya dikkat etmesi gerekiyor. Su tüketimi en önemli faktör" diye konuştu.

"Vücut susuz kaldıkça enfeksiyonlara yatkınlık da artıyor"

Yazın çok sık kullanıldığı için ortak kullanım alanlarındaki havuzların temizliğinden çok emin olunmuyorsa oralardan uzak durulması gerektiğini aktaran Kanter, buralardan enfeksiyon kapıp acile başvuran hastaların olduğunu ifade etti. Kanter, şu sözlere yer verdi:

"Özellikle yüksek ateş, idrar yolu enfeksiyonu gibi semptomlarla acil servise başvuruları çok fazla görüyoruz. Sıvı tüketimi olmazsa terlemenin de doğal olarak artmasıyla beraber vücudun susuz kalması arttıkça enfeksiyonlara yatkınlık daha da artıyor. Kirli ortamlardan uzak durulması lazım."

Gıda uyarısı: "Salgın hastalıklara yol açabilir"

Dikkat edilmediği taktirde vakalarda artışın yaşanacağına vurgu yapan Kanter, şunları kaydetti:

"Sıcak mevsimlerde özellikle dışarıdan yenen besinlerde, gıda zehirlenmeleri vakalarını çok görüyoruz. Bu yüzden çok güvenmediğimiz restoranlar veya dışarıdaki yemeklerden biraz daha uzak kalmak gerekir. Açıkta satılan yiyeceklerden veya pişmemiş et ürünleri ve diğer gıda ürünlerinden uzak durmak lazım. Çünkü sıcağa bağlı bu bakterilerin üremesinde de hızlıca artış olduğu için yazın özellikle salgına hastalıklara yol açabilir."

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