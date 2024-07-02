11 aylık bebeğin yorgun mermi ile ölümünde damat ve 3 kişi gözaltında

Üniversitelerde katkı payları ile öğrenim ücretleri belirlendi
Üniversitelerde katkı payları ile öğrenim ücretleri belirlendi
Faizsiz Masrafsız 30.000 TL'yi Kaçırmayın!
Faizsiz Masrafsız 30.000 TL'yi Kaçırmayın!
Sponsorlu İçerik
Kabine yeni bakanların katılımıyla toplandı
Kabine yeni bakanların katılımıyla toplandı
Bakanlar Kurum ve Memişoğlu, TBMM'de yemin etti
Bakanlar Kurum ve Memişoğlu, TBMM'de yemin etti
İş dünyası ile paylaşılan vergi taslağının son hali
İş dünyası ile paylaşılan vergi taslağının son hali
Edirne'de buğday yüklü römorka çarpan kamyonetteki 3 kişi öldü
Edirne'de buğday yüklü römorka çarpan kamyonetteki 3 kişi öldü
RTÜK Başkanı Şahin: Medyamız, bilgi kirliliğinden uzak durmalı
RTÜK Başkanı Şahin: Medyamız, bilgi kirliliğinden uzak durmalı
Suriyelilere yönelik provokatif eylemlerle ilgili 474 şahıs gözaltına alındı
Suriyelilere yönelik provokatif eylemlerle ilgili 474 şahıs gözaltına alındı
DMM'den 'Suriyelilere vergi muafiyeti var' iddiasına yalanlama
DMM'den 'Suriyelilere vergi muafiyeti var' iddiasına yalanlama
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim
İTO açıkladı: İstanbul'da zam şampiyonu belli oldu
İTO açıkladı: İstanbul'da zam şampiyonu belli oldu
Cevdet Yılmaz: Dünya ihracatından aldığımız pay büyüyor
Cevdet Yılmaz: Dünya ihracatından aldığımız pay büyüyor
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk yarısında arttı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk yarısında arttı
Güvenlik kaynaklarından Suriye'nin kuzeyindeki olaylara ilişkin açıklama
Güvenlik kaynaklarından Suriye'nin kuzeyindeki olaylara ilişkin açıklama
Yeni Sağlık Bakanı irticalen konuştu: Allah bizi mahcup etmesin
Yeni Sağlık Bakanı irticalen konuştu: Allah bizi mahcup etmesin
Akaryakıtta usulsüz faturayı bitirecek sistem gelecek yıl zorunlu olacak
Akaryakıtta usulsüz faturayı bitirecek sistem gelecek yıl zorunlu olacak
Mülki İdare Amirleri yönetmeliğinde 5 ilçenin sınıfı değişti
Mülki İdare Amirleri yönetmeliğinde 5 ilçenin sınıfı değişti
LPG'ye zam geldi
LPG'ye zam geldi
Kamuda tasarrufa uymayana ne ceza verilecek? İşte detaylar
Kamuda tasarrufa uymayana ne ceza verilecek? İşte detaylar
AK Parti genel merkezi bir dizi uyarılarda bulundu
AK Parti genel merkezi bir dizi uyarılarda bulundu
Memur ve emeklinin maaş zammı yarın netleşecek
Memur ve emeklinin maaş zammı yarın netleşecek
Bakan Özhaseki, görevden affını istedi
Bakan Özhaseki, görevden affını istedi
Türk Bayrağına saldırılarla ilgili re'sen soruşturma başlatıldı
Türk Bayrağına saldırılarla ilgili re'sen soruşturma başlatıldı
'İstihdam açısından öne çıkan alanlarda yeni programlar açıyoruz'
'İstihdam açısından öne çıkan alanlarda yeni programlar açıyoruz'
Bakan Yerlikaya'dan Kayseri paylaşımlarına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Kayseri paylaşımlarına ilişkin açıklama
Tezgaha gelene kadar fiyat 4 katına çıkıyor
Tezgaha gelene kadar fiyat 4 katına çıkıyor
Bakan Şimşek, 'Kazanç vergisine çalışıyoruz' dedi borsa çakıldı
Bakan Şimşek, 'Kazanç vergisine çalışıyoruz' dedi borsa çakıldı
Sinan Ateş davasına yarın devam edilecek
Sinan Ateş davasına yarın devam edilecek
Büyük devlet memurları mitingi Anıtpark'ta gerçekleşti
Büyük devlet memurları mitingi Anıtpark'ta gerçekleşti
Okul kayıtları adrese dayalı olarak yapıldı
Okul kayıtları adrese dayalı olarak yapıldı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

11 aylık bebeğin yorgun mermi ile ölümünde damat ve 3 kişi gözaltında

Aydın'ın Söke ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden 11 aylık bebeğin ölümüne ilişkin, olay sırasında mahallede düğünü olan damat ile 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2024 17:50, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2024 17:50
Yazdır
11 aylık bebeğin yorgun mermi ile ölümünde damat ve 3 kişi gözaltında

Evde annesiyle oynayan Pera Palabıyık'ın, başına isabet eden yorgun mermi nedeniyle ölümüne ilişkin soruşturma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahallede düğün yapılan alanda inceleme yaptı.

İncelemede çok sayıda boş mermi kovanı bulunduğu öğrenildi.

Polis, damat D.G, ağabeyi C.G. ile babası M.T.G. ve düğünde davetli S.B'yi gözaltına aldı.

- Bebeğin cenazesi toprağa verildi

Pera Palabıyık için öğle vakti Hacı Halil Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Baba Ahmet Palabıyık, cenaze namazında gözyaşı döktü.

Törene Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da katıldı.

Namazın ardından bebeğin cenazesi Granta Mezarlığı'nda defnedildi.

- Olay

Çeltikçi Mahallesi Bayındır Caddesi'nde dün, evin balkonunda annesiyle oynayan Pera Palabıyık'a yorgun mermi isabet etmiş, başından ağır yaralanan bebek, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Palabıyık, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber